حبس 3 مسؤولين.. ضبط مخالفات صحية جسيمة بمصنع مشروبات

أمرت النيابة العامة بحبس نائب مدير الشركة العالمية للمشروبات، ومدير مصنع الشركة، ومسؤول الجودة، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات صحية جسيمة تم رصدها داخل المصنع.

وأجرت نيابة النظام العام، ضمن اختصاص محكمة استئناف طرابلس، زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة للتحقق من معلومات أفادت بوجود شواهد تدل على غياب الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري.

وأسفرت المعاينة، التي تمّت بمشاركة جهاز الحرس البلدي وخبراء الإصحاح البيئي، عن ضبط مواد خام منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بطرق التعبئة والتخزين والتسويق، جميعها بعيدة عن الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

وعلى إثر ذلك، أجرى المحقق استجوابًا مع المتهمين، وقرر حبسهم احتياطيًا، كما أصدر أمرًا بضبط مدير عام الشركة وإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بمواصلة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.