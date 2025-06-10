حتى نهاية الأسبوع.. الطقس معتدل والأجواء مستقرة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ستشهد اعتدالاً خاصة على المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، بينما تبقى أعلى على مناطق الدواخل والجنوب بين 35 و42 درجة مئوية، مع أجواء صافية ومشمسة في معظم الأوقات.

وأضاف المركز أن هناك احتمالاً لظهور ضباب خفيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في بعض المناطق الساحلية، خاصة في الشمال الغربي الممتد من رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة.

وذكر أن درجات الحرارة في هذه المناطق ستتراجع بشكل طفيف يوم الأربعاء، بينما تبقى الأحوال الجوية معتدلة نسبياً حتى نهاية الأسبوع.

وفي المناطق الشرقية من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، أوضح المركز أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب مع احتمالية ظهور ضباب في الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن المناطق الداخلية والجنوبية مثل الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة ستشهد أجواءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات حرارة مرتفعة بين 38 و42 درجة مئوية.

أما الواحات، السرير، تازربو والكفرة، فستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية معتدلة ودرجات حرارة بين 37 و40 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة ستُحدث بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية، مع استمرار الاستقرار الجوي المعتدل حتى نهاية الأسبوع.