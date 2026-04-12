حدث دبلوماسي بارز.. ليبيا تطلق مرحلة جديدة من العمل الإقليمي

أعربت دولة ليبيا عن تقديرها البالغ واعتزازها بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، ومشاركتهم في حفل إعادة افتتاح مقر الأمانة العامة للتجمع في العاصمة طرابلس، في خطوة تعكس، بحسب البيان، إرادة سياسية جماعية صادقة لتعزيز مسيرة العمل المشترك وترسيخ الشراكة الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان صادر عن مكتب الإعلام والصحافة، أن هذا الحدث يمثل إعلاناً واضحاً لعودة ليبيا إلى موقعها الطبيعي في صدارة العمل الإقليمي، واستئناف دورها القيادي في دعم الاستقرار وصياغة التوازنات، والدفع نحو مقاربات جماعية أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

وشدد البيان على أن تجمع دول الساحل والصحراء، الذي يضم 25 دولة، يشكل ركيزة أساسية في هندسة التعاون الإقليمي، باعتباره منصة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العليا لشعوب المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على عزم ليبيا المضي قدماً في دعم مسيرة هذا التجمع، والعمل على تفعيل أدواره والارتقاء بأدائه ليكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وأكثر تأثيراً في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في فضاء الساحل والصحراء.

وخُتم البيان بتوقيع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر سالم الباعور، الصادر من طرابلس بتاريخ 11 أبريل 2026.