حدث يرسم «الفرح» بالعائلة الحاكمة في الأردن.. والملكة «رانيا» تغرّد!

رزقت “إيمان” ابنة الملك الأردني عبد الله الثاني وزوجها جميل “ألكساندر ترميوتس”، اليوم الأحد، بمولودة أسمياها “أمينة”.

ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري في “إنستغرام” صورة كتب فيها: “الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها “أمينة”.. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل”.

كما نشرت مجموعة من الصور تظهر فيها المولودة الجديدة مع تعليق: “إيمان” ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا،. مبارك “جميل وإيمان” والحمد لله على سلامتك حبيبتي”.

وفي أغسطس الماضي، رزق الملك “عبد الله”، بحفيدته الأولى من ولي العهد، الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين، حيث أطلق عليها اسم “إيمان”.