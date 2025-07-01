حرائق ضخمة تلتهم إزمير التركية.. وكوارث واعتقالات في تونس والجزائر وفرنسا والهند وأمريكا

ترسم الكوارث حول العالم لوحة متشابكة من الحرائق الضخمة في تركيا التي تلتهم إزمير ومناطق أخرى، إلى العثور على جثة الطفلة التونسية مريم التي فُقدت في عرض البحر، ثم القبض على مهربات ذهب في الجزائر، وإغلاق محطة نووية في فرنسا بسبب موجة حر قياسية، وانفجار مروع في مصنع أدوية بالهند، مروراً بانفجار غامض في فيلادلفيا الأمريكية، وصولاً إلى ضبط شحنة ضخمة من الكبتاغون في لبنان، واحتجاز مسؤولين فرنسيين بتهم فساد، وأحكام صارمة في الكويت والسعودية مع تصاعد موجات الحر وعمليات مكافحة فساد ورشوة، مشاهد متباينة لكنها مترابطة تدور في قلب هذه الدول: تركيا، تونس، الجزائر، فرنسا، الهند، الولايات المتحدة، لبنان، فرنسا، الكويت، والسعودية، تشكل ملحمة عالمية من التحديات والأزمات.

حرائق هائلة تلتهم ولاية إزمير التركية وأردوغان يعلن تعبئة ضخمة لإخمادها

اندلعت حرائق ضخمة في ولاية إزمير التركية، امتدت بفعل الرياح الشديدة لتشمل مناطق واسعة من الغطاء النباتي، مهددة المنازل والمناطق الصناعية، ما اضطر السلطات إلى إخلاء خمسة أحياء.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، بأن نحو 25 ألف فرد من فرق الإطفاء يشاركون في عمليات الإخماد، مدعومين بأسطول جوي مكون من 27 طائرة و105 مروحيات و14 طائرة بدون طيار.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا شهدت منذ الأول من يونيو اندلاع 1516 حريقاً في الغابات، تم السيطرة على 1507 منها، مؤكداً استمرار الجهود المكثفة لإخماد الحرائق المتبقية.

وشدد الرئيس التركي على أن السلطات نفذت أكثر من 10 آلاف طلعة جوية ألقت خلالها 33 ألف طن من المياه على النيران، وأعلنت عن اعتقال 31 شخصاً يشتبه بصلتهم بالحرائق.

وأدت الحرائق إلى إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من عدة محافظات غربي وجنوبي البلاد، بما في ذلك إزمير ومانيسا وهاتاي، فيما أغلق مطار إزمير الدولي مؤقتاً بسبب تصاعد الدخان والحرائق القريبة.

ولم تؤثر الحرائق بشكل مباشر على المناطق السياحية في محافظات أنطاليا وموغلا، حسبما أكدت السلطات التركية.

تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران وسط ظروف صعبة بفعل الرياح المتغيرة، فيما تواصل الحكومة التركية تعبئة جميع الإمكانيات للحد من الخسائر وحماية السكان.

تونس.. العثور على جثة الطفلة مريم بعد أيام من فقدانها في عرض البحر بقليبية

عثر الحرس البحري التونسي، مساء الاثنين، على جثة الطفلة مريم، التي فُقدت منذ يوم السبت بشاطئ عين ڤرنز في مدينة قليبية، وذلك بعد جهود بحث مكثفة شاركت فيها فرق من الحماية المدنية وجيش البحر.

وقالت السلطات إن الجثة وُجدت على مستوى مدينة بني خيار الساحلية بولاية نابل، على بُعد نحو 20 كيلومتراً من موقع اختفاء الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام، والتي يُرجّح أن التيارات البحرية القوية قد جرفتها إلى عمق البحر.

وشهدت منطقة الوطن القبلي خلال الأيام الماضية اضطراباً بحرياً ورياحاً شمالية قوية، ما أدى إلى عدة حوادث غرق، بينها غرق أربع فتيات في شاطئ سليمان وفقدان أطفال في مناطق أخرى.

وسخرت وحدات الحماية المدنية جميع الإمكانيات، بما في ذلك زوارق نجدة، غواصين متخصصين، وطائرات بدون طيار، في عملية البحث التي استمرت لثلاثة أيام.

وقد أثارت الحادثة صدمة واسعة وتفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي، وسط موجة تعاطف مع عائلة الطفلة ومطالبات بتشديد إجراءات السلامة على الشواطئ خلال فصل الصيف.

فرنسا تغلق محطة نووية مؤقتاً بسبب موجة حر قياسية جنوب البلاد

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” عن إغلاق مؤقت لمحطة “غولفش” للطاقة النووية الواقعة جنوب البلاد، نتيجة موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة، والتي تهدد برفع حرارة نهر غارون المستخدم في تبريد المفاعلات.

وذكرت الشركة أن عملية الإغلاق تمت مساء الأحد كإجراء احترازي لمنع تجاوز درجات الحرارة المسموح بها لمياه التبريد، مشيرة إلى أن درجة حرارة نهر غارون قد تصل إلى 28 درجة مئوية، وهو الحد الذي قد يؤثر على النظام البيئي في حال تجاوزه بسبب تصريف المياه الساخنة من المحطة.

ولم تُحدَّد بعد مدة توقف المحطة عن العمل، في وقت تتواصل فيه موجة الحر التي رفعت درجات الحرارة في بعض المناطق الفرنسية إلى حدود 42 درجة مئوية، وسط توقعات باستمرارها حتى منتصف الأسبوع.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق التحديات التي تواجهها فرنسا في تشغيل محطاتها النووية خلال فصول الصيف الحارة، والتي ازدادت تكراراً بسبب تغير المناخ، ما يسلط الضوء على التوازن الحرج بين إنتاج الطاقة وحماية البيئة المائية المحيطة بالمفاعلات.

فرق الإنقاذ تنتشل 36 قتيلاً إثر انفجار مصنع أدوية جنوب الهند وحصيلة مرشحة للارتفاع

ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في مصنع للأدوية بولاية تيلانجانا في جنوب الهند إلى 36 قتيلاً، مع إصابة العشرات، وسط توقعات بزيادة الحصيلة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن السلطات انتشلت حتى الآن 34 جثة متفحمة من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وفاة اثنين آخرين في المستشفى متأثرين بحروق خطيرة.

وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بأن الجهود مستمرة للبحث عن المزيد من الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين تحت الركام.

ووقع الانفجار في مصنع تابع لشركة سيجاتشي إندستريز، ويبعد حوالي 50 كيلومتراً عن عاصمة الولاية حيدر آباد.

وأكد مدير خدمات الإطفاء في الولاية، جي. في. نارايانا راو، أن إزالة الحطام ما تزال جارية لتحديد وجود ناجين أو المزيد من الضحايا، مشيراً إلى أن الجثث التي تم انتشالها كانت متفحمة وبحالة صعبة للتعرف عليها.

وأشار وزير الصحة في الولاية، دامودار راجا ناراسيمها، إلى وجود 108 عمال داخل المصنع وقت وقوع الحادث، مضيفاً أن فريقاً طبياً متخصصاً يقوم بإجراء فحوصات الحمض النووي للتعرف على الضحايا بسبب تشوهات الجثث. كما شكلت حكومة الولاية لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وتُعد الهند مركزاً رئيسياً لصناعة الأدوية عالمياً، حيث تضم أكبر شركات الأدوية وتلعب دوراً حيوياً في الإمداد العالمي باللقاحات والأدوية، مما يجعل تطبيق إجراءات السلامة الصناعية أمرًا بالغ الأهمية.

مقتل شخص وإصابة اثنين بانفجار غامض في شمال فيلادلفيا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار قوي وقع صباح الأحد في منطقة شمال فيلادلفيا، مما تسبب بأضرار كبيرة لعدة منازل في الحي، في حين لا يزال سبب الانفجار مجهولاً حتى الآن.

وتم استدعاء وحدات الشرطة والإطفاء إلى المبنى رقم 1900 في شارع ويست بريستول قرب شارع كلاريسا قبل الساعة الخامسة صباحاً، وأظهرت لقطات مصورة انهيار ثلاثة مبانٍ على الأقل، مع تصاعد أعمدة دخان من الأنقاض.

ووفقاً لإدارة التراخيص والتفتيش في فيلادلفيا، فقد تأثرت سبعة عقارات على الأقل جراء الانفجار، ثلاثة منها انهارت جزئياً، وأصيب في الحادث امرأتان تبلغ الأولى 82 عاماً في حالة حرجة، والثانية 62 عاماً بحالة مستقرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشعر سكان الحي بهزة قوية وسماع دوي انفجار هائل، حيث وصف أحد السكان الصوت بأنه يشبه الرعد، في حين أشار آخر إلى أن الانفجار أحدث فوضى وكسراً في زجاج المنازل.

وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار، حيث تواجدت فرق التفتيش وممثلو شركة الغاز في موقع الحادث لفحص المباني المتضررة.

ضبط 5 ملايين حبة كبتاغون داخل شحنة ترانزيت سورية في لبنان بتنسيق أمني مع السعودية

أعلنت مديرية الجمارك اللبنانية، الاثنين، عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات تضم 5 ملايين حبة كبتاغون، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، ضمن شاحنة ترانزيت قادمة من سوريا.

وقالت المديرية في بيان إن العملية جرت نتيجة تنسيق أمني مشترك بين وزارة المالية اللبنانية – مديرية الجمارك العامة، وشعبة مكافحة المخدرات، وبين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زودت الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة عن الشحنة المشتبه بها.

وأوضح البيان أنه بعد تحديد موقع الشاحنة السورية المشتبه بها، تم توقيفها، ليتم العثور على نحو 866 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، جرى تهريبها بإخفائها داخل أدوات منزلية.

وتأتي هذه العملية بعد أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية السورية عن ضبط شحنة مماثلة على الحدود مع لبنان، كانت تحتوي على 500 ألف حبة كبتاغون و500 كف حشيش و165 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، في مؤشر على تصاعد عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية اللبنانية.

فرانس برس: رئيس بلدية نيس وزوجته قيد الاحتجاز بتهم فساد في تنظيم فعاليات كبرى

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، وزوجته لورا، محتجزان لدى الشرطة في مرسيليا، في إطار تحقيق قضائي يشتبه بتورطهما في قضايا فساد تتعلق بتنظيم فعاليات كبرى بمدينة نيس.

وتتركز التحقيقات حول شبهات استغلال النفوذ وتداخل المصالح بين بلدية نيس ووسائل الإعلام العامة، خاصة تنظيم حدثين مهمين في عام 2023، هما مسابقة الأغنية الأوروبية جونيور التي تبثها قنوات “فرنسا التلفزيونية”، وقمة المناخ في نيس التي نظمت بالشراكة مع الوسيلة الإعلامية الاقتصادية “لا تريبين”.

وأعلنت “فرانس تلفزيون” استدعاء رئيسها وموظفي المجموعة للاستجواب ضمن التحقيق، فيما تم استدعاء العديد من الشخصيات والمسؤولين الإعلاميين، من بينهم دلفين إيرنوت كونسي، رئيسة مجموعة القنوات العامة.

كما شمل التحقيق استدعاء جان كريستوف تورتورا، رئيس صحيفة “لا تريبين” والرئيس التنفيذي لشركة “سي إم إيه ميديا”، وسط اتهامات تتضمن اختلاس أموال عامة، استغلال مصالح غير مشروعة، وتزوير وثائق عامة.

الزوجان إستروزي ينفيان ارتكاب أي مخالفات، بينما تستمر التحقيقات القضائية في كشف المزيد من التفاصيل.

الكويت تحكم بسجن عسكري سوري متقاعد 12 سنة وتغريمه 961 ألف دينار بتهمة التزوير

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عسكري سوري متقاعد لمدة 12 سنة، وتغريمه مبلغ 961 ألف دينار، بعد إدانته بالاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والانتساب إلى مواطن كويتي متوفى.

وأوضحت المحكمة أن التزوير تم باتفاق والد المتهم مع المواطن الكويتي المتوفى عام 1984، حيث أُضيف اسم المتهم مقابل مبلغ مالي. واستفاد المتهم من مزايا الجنسية، حيث تم تعيينه في وزارة الدفاع، وتقاعد واستلم رواتب ومعاشات تقاعدية وبدل إيجار.

كما حاول المتهم الاستيلاء على قسيمة سكنية لم تُصدر لها أمر بناء. وقد أصدرت المحكمة قرارها بتغريم المتهم مبلغاً يعادل الضعف، أي أكثر من 961 ألف دينار، مع الحكم بسجنه.

النيابة العامة في الكويت تحيل نائبًا سابقًا إلى المحكمة بتهمة الإساءة للذات الأميرية

أحالت النيابة العامة في الكويت قضية ثانية ضد النائب السابق محمد المطير بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية إلى رئيس المحكمة لتحديد موعد جلسة محاكمته. جاء ذلك في ظل غياب المطير عن الجلسة، حيث تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تحديد موعد جديد أمام الدائرة القضائية المختصة.

ويواجه المطير قضية أخرى مماثلة تحمل ذات التهمة منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، بعد أن حصل على حكم بالبراءة في الدرجة الأولى.

وكان القضاء الكويتي قد صدر في مايو الماضي حكمين «أولي» و«استئنافي» لصالح رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، في دعوى رفعها ضد المطير، أكد فيها عدم ثبوت ادعاءات الأخير بشأن ما أطلق عليه «الملف الأسود» وخصوصاً ما يتعلق بتعيين 65 موظفاً في مكتب رئيس المجلس.

وألزمت المحكمة المطير بدفع مبلغ 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت لصالح الغانم، بالإضافة إلى المصاريف القضائية ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

السعودية توقف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربح واستغلال نفوذ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقيف عدد من العسكريين والموظفين الحكوميين والمقيمين، على خلفية قضايا رشوة وتربح واستغلال نفوذ خلال الفترة الماضية.

وشملت القضايا توقيف موظفين بمنافذ بحرية وضباط صف وعسكريين وموظفين في جهات مختلفة، متهمين بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملات غير نظامية، وإلغاء مخالفات، والاستيلاء على أموال عامة، وبيع مواد مملوكة للدولة بطرق غير قانونية.

ومن أبرز القضايا ضبط موظف في جسر الملك فهد استولى على رسوم عبور دون تسجيلها، وضبط طبيب في مستشفى حكومي يتلقى مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية غير قانونية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة استمرار جهودها في مكافحة الفساد، ورصد وضبط كل من يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، مع المساءلة حتى بعد انتهاء الخدمة، مشدداً على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.

السعودية توقف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربح واستغلال نفوذ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية توقيف عدد من العسكريين والموظفين الحكوميين والمقيمين، على خلفية قضايا رشوة وتربح واستغلال نفوذ خلال الفترة الماضية.

وشملت القضايا توقيف موظفين بمنافذ بحرية وضباط صف وعسكريين وموظفين في جهات مختلفة، متهمين بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملات غير نظامية، وإلغاء مخالفات، والاستيلاء على أموال عامة، وبيع مواد مملوكة للدولة بطرق غير قانونية.

ومن أبرز القضايا ضبط موظف في جسر الملك فهد استولى على رسوم عبور دون تسجيلها، وضبط طبيب في مستشفى حكومي يتلقى مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية غير قانونية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة استمرار جهودها في مكافحة الفساد، ورصد وضبط كل من يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، مع المساءلة حتى بعد انتهاء الخدمة، مشدداً على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.

السعودية تنفذ حكم القتل حداً بمواطن ذبح 4 من أسرته بدافع إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل حداً بحق المواطن محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي، الذي أقدم على قتل 4 من أفراد أسرته أثناء نومهم، وهم والدته وشقيقته وطفلاها، تنفيذا لأهداف تنظيم إرهابي يؤيده.

وأوضحت الوزارة أن الجاني أقر بارتكاب الجريمة بدافع انتمائه لتنظيم إرهابي، حيث استهدف أقرباءه عبر طعنهم بأداة حادة تنفيذاً لأفكار متطرفة.

وصدر حكم القتل حداً بعد استكمال الإجراءات الشرعية والقانونية، وتم تنفيذ الحكم اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجريمة تمثل اعتداءً صارخاً على النفس البشرية وانتهاكاً لأمن المجتمع، مشددة على أن المملكة ستتصدى بحزم لكل من يحاول المساس بأمنها أو الانخراط في التنظيمات الإرهابية.

السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

سجلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن الخبير الفلكي خالد الزعاق، مشيراً إلى أن القياسات تمت في الظل وفق المعايير المناخية الدولية.

وتصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، وجاء مطار الكويت الدولي في المركز الثاني بدرجة حرارة 49 مئوية، بينما سجلت الأحساء 48.1 مئوية في المركز الثالث.

وتعكس هذه الأرقام تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، وسط اتخاذ الجهات المختصة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء الشديدة الحرارة، بما في ذلك إصدار تنبيهات للسكان والعمال في المواقع المكشوفة للحفاظ على سلامتهم.

ترامب يطلق مجموعة جديدة من العطور باسم “النصر 45-47”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مجموعة جديدة من العطور التي تحمل اسم “النصر 45-47″، في إشارة إلى أرقام ولاياته الرئاسية.

ونشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن العطور “تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح”، وهي موجهة للرجال والنساء على حد سواء.

ودعا ترامب محبيه لاقتناء الزجاجات لأنفسهم ولأحبائهم، معتبراً أنها تعبير عن القوة والسلطة.

ويعرض الموقع الرسمي للمنتجات “gettrumpfragrances” العطور الجديدة في حملة تجارية بعنوان “للوطنيين الذين لا يتراجعون أبداً، مثل الرئيس ترامب”، مع صورة له على العبوة تعكس رسالة القوة والنصر.

يُذكر أن ترامب يدر ملايين الدولارات سنوياً من تسويق اسمه وترخيصه على منتجات مختلفة، تشمل الأحذية والساعات إلى جانب العطور.

مصر.. الشرطة تحقق في فيديو اعتداء سائق تاكسي على سيدة وأطفالها يثير استياء واسع

تجري الأجهزة الأمنية المصرية تحقيقات عاجلة بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء سائق تاكسي على سيدة أمام أطفالها، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين رواد الإنترنت.

وأظهر الفيديو السائق وهو يعتدي بالضرب على السيدة عند مدخل عمارة سكنية، ويحاول سرقة حقيبتها التي تحتوي على مبالغ مالية وأوراق مهمة، في مشهد صادم وسط صراخ أطفالها.

وقالت السيدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعرضت للضرب والسرقة أمام منزلها، مشيرة إلى أنها عادت من بورسعيد إلى بورفؤاد واتفقت مع السائق على أجرة محددة، قبل أن يرفض الأخير إعطائها الباقي بطريقة خشنة، ما أدى إلى نشوب خلاف تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي.

وأوضحت أن السائق طاردها داخل المصعد واعتدى عليها أمام أطفالها، ما تسبب في أذى نفسي لها وللأولاد، وأكدت أنها تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة، لكنها تطالب بدعم المجتمع لنشر قصتها والمساعدة في استعادة حقها.

الواقعة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل، حيث تعالت الدعوات لمحاسبة المعتدي وتوفير الحماية للأسر من مثل هذه الاعتداءات.

رغم الحرارة الشديدة.. مصر تتعرض لأمطار غزيرة مفاجئة والأرصاد تصدر تحذيراً

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق، في ظاهرة مفاجئة تأتي رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقساً شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة تزيد الإحساس بالحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية عن القيم الفعلية، مع توقع تشكل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، مع رياح سرعتها بين 50 و70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

تأتي هذه الظاهرة الجوية في سياق التقلبات المناخية التي تشهدها مصر، حيث تتزامن درجات الحرارة المرتفعة مع هطول الأمطار، ما يستدعي الحذر الشديد خاصة أثناء القيادة في ظل وجود الشبورة المائية.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً تحذر فيه المواطنين من تأثيرات الطقس المتقلب، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.

ألمانيا: مقتل امرأة وإصابة اثنين بجروح خطيرة في حادث طعن بشركة إلكترونيات

لقيت امرأة تبلغ من العمر 59 عامًا مصرعها وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم نفذه شاب باستخدام أداة حادة داخل شركة إلكترونيات في بلدة ميلريشتات بمقاطعة بافاريا جنوب وسط ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت الشرطة الألمانية بأن الحادث وقع داخل مقر الشركة، حيث يعمل الضحايا جميعًا، وأن فرق الإنقاذ تقدّم الإسعافات للمصابين الذين تبلغ أعمارهم 55 و62 عامًا. وأكدت السلطات توقيف المشتبه به، وهو موظف ألماني في الشركة يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأوضحت الشرطة أن الحادث لا يحمل دلالات على دوافع سياسية أو إرهابية، مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة ولا يشكل خطرًا على السكان المحليين في الوقت الراهن.

“إعصار قنبلة” يضرب نيو ساوث ويلز ويشل الحركة الجوية الداخلية في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن إعصارًا من نوع “القنبلة” ضرب ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، متسببًا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الداخلية وإطلاق تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية أن “الإعصار القنبلة” عبارة عن نظام ضغط منخفض يتشكل بشكل سريع، ويؤدي إلى انخفاض كبير في الضغط الجوي خلال فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى اضطرابات جوية شديدة.

في مطار سيدني، ألغت شركة “كانتاس” للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية، فيما ألغت “فيرجن أستراليا” 12 رحلة، بينما بقيت الرحلات الدولية دون تأثر يُذكر حتى الآن، وفقًا لموقع المطار.

وحذّرت السلطات من استمرار سوء الأحوال الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، متوقعة هطول أمطار تصل إلى 250 مليمترا، وهبوب رياح بسرعة قد تبلغ 125 كيلومترا في الساعة، وسط استعدادات لمزيد من عمليات الإجلاء في المناطق المهددة.

السلطات المحلية أكدت استمرار حالة التأهب القصوى، داعية السكان إلى اتباع التعليمات والبقاء في مأمن إلى حين انحسار العاصفة.

مهندس جزائري يُلقَى مصرعه بسقوط طائرته اليدوية أثناء تجربة التحليق

لقي المهندس الجزائري يزيد دوغة، من ولاية المسيلة، مصرعه إثر حادث سقوط طائرة يدوية صغيرة من صنعه أثناء تجربته التحليق بها مساء الاثنين، بحسب ما تداولته صفحات محلية بالولاية.

وأفادت الحماية المدنية في بيان رسمي أن وحدة الطوارئ الرئيسية تدخلت يوم 30 يونيو 2025 عند الساعة 19:26 في منطقة أولاد منصور بعد سقوط الطائرة اليدوية أثناء التجربة. وأدى الحادث إلى إصابة يزيد دوغة (حوالي 50 عاماً) بجروح متعددة في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى مستشفى المسيلة، حيث فارق الحياة لاحقاً.

يعتبر يزيد دوغة مهندساً ميكانيكياً وطموحاً، كان يحلم بتحقيق شغفه في الطيران عبر بناء طائرة خاصة به باستخدام إمكانياته الذاتية. أطلق عليه أهالي منطقته لقب “عباس ابن فرناس زمانه” تقديراً لإصراره وجهوده في مجال الطيران اليدوي.

تأتي هذه الحادثة المأساوية لتختتم رحلة المهندس الطموح التي كانت مليئة بالتحدي والإبداع، وتسلط الضوء على شغف الشباب الجزائري في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

بعد حادث مولودية الجزائر.. الاتحاد الجزائري يعلن قرارات صارمة لضمان أمن الملاعب

عقب الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 4 مشجعين من جماهير مولودية الجزائر خلال الاحتفال بلقب الدوري المحلي، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سلسلة من الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة الاتحاد، الاثنين بالعاصمة الجزائرية، ناقش خلاله تداعيات الحادث الذي وقع في ملعب “5 يوليو” خلال الاحتفالات الشهر الماضي.

افتتح الاجتماع بدقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا، تلاها إعلان عدة قرارات أبرزها:

تقليص الحضور الجماهيري إلى 25% مؤقتاً حتى الانتهاء من مراجعة ظروف التنظيم في المنشآت الرياضية.

تمديد قرار منع تنقل الجماهير بين الولايات حتى نهاية مرحلة الذهاب من موسم 2025–2026، للحد من التوتر وحوادث العنف.

إشراف الاتحاد مباشرة على عمليات تأهيل وتجهيز الملاعب بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية والتنظيمية.

جاء ذلك بعد إعلان نادي مولودية الجزائر وفاة مشجع رابع متأثراً بجراحه، ليزيد عدد ضحايا التدافع في مدرجات ملعب “5 يوليو” أثناء احتفالات التتويج.

أكد الاتحاد في بيانه أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان سلامة الجماهير ومنع تكرار الحوادث المؤسفة، مشيراً إلى إعداد خطة شاملة لتحسين البنية التحتية الرياضية وتعزيز إجراءات التنظيم والأمان داخل الملاعب.

الجزائر: توقيف ثلاث نساء حاولن تهريب الذهب بأحشائهن عبر الحدود الشرقية

أوقفت شرطة الحدود الجزائرية في ولاية الطارف، شرق البلاد، ثلاث نساء حاولن تهريب كميات من الذهب والعملات الأجنبية بطريقة غير تقليدية، بعد ضبط لفافات مخبأة داخل أحشائهن في معبر “العيون” الحدودي.

ووفق ما نقلته صحيفة “النهار”، فإن العملية تمت بالتنسيق بين فرقة شرطة الحدود البرية العيون وفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأسفرت عن إحباط تهريب ما يُقدّر بـ127.900 يورو، إلى جانب 2.85 كيلوغرام من الذهب المذاب إلى قطع صغيرة بهدف تسهيل إخفائه ونقله.

وكشفت المعاينة الطبية بالأشعة داخل المركز الحدودي عن وجود أجسام غريبة داخل أجساد المشتبه فيهن، ليتم استخلاص لفافات تحوي مبالغ مالية وكميات معتبرة من المعدن النفيس.

وقد أُحيلت المتهمات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، بتهم تتعلق بتشكيل عصابة للإعداد لارتكاب جنح تمس بالاقتصاد الوطني، في واحدة من أبرز قضايا تهريب المعادن والعملات الأجنبية التي تشهدها المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود مشددة تبذلها السلطات الجزائرية لمكافحة شبكات تهريب الذهب والعملة، والتي تُعد من أخطر التهديدات على الاقتصاد الوطني.