حرائق كبيرة بعدة بلديات إسرائيلية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 3 أغسطس 2021 - 16:29 | آخر تحديث: 3 أغسطس 2021 - 16:34 نُشر: الثلاثاء، 3 أغسطس 2021 - 16:29
دولي
تعبيرية/ AFP
إخلاء سلطات الإطفاء عشرات المنازل وإرسال المزيد من طواقمها

إندلعت اليوم الثلاثاء سلسلة من الحرائق بعدة بلديات إسرائيلية قرب مدينة القدس الأمر الذي استدعى إخلاء سلطات الإطفاء عشرات المنازل وإرسال المزيد من طواقمها بغية السيطرة على الحريق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول في سلطة الإطفاء والإنقاذ قوله، إنه جرى إخلاء أكثر من 60 منزلا في بلدة شوريش بجبال القدس، وما بين 20 إلى 30 منزلا في بلدة شويفا.

من جهتها أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، بأن عددا من الطرق الرئيسية المحيطة تم إغلاقها فيما يعمل 30 طاقم إطفاء و6 مروحيات في محاولة للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن حريقا آخر اندلع في بلدة عيمق هارزيم القريبة.

ونقلت القناة عن قائد الإطفاء قوله، إن “مصدر الحريق في جبال القدس ليس بسبب درجات الحرارة بل نفذته أياد بشرية”.

آخر تحديث: 3 أغسطس 2021 - 16:34
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