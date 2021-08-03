حرائق كبيرة بعدة بلديات إسرائيلية

إندلعت اليوم الثلاثاء سلسلة من الحرائق بعدة بلديات إسرائيلية قرب مدينة القدس الأمر الذي استدعى إخلاء سلطات الإطفاء عشرات المنازل وإرسال المزيد من طواقمها بغية السيطرة على الحريق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول في سلطة الإطفاء والإنقاذ قوله، إنه جرى إخلاء أكثر من 60 منزلا في بلدة شوريش بجبال القدس، وما بين 20 إلى 30 منزلا في بلدة شويفا.

من جهتها أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، بأن عددا من الطرق الرئيسية المحيطة تم إغلاقها فيما يعمل 30 طاقم إطفاء و6 مروحيات في محاولة للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن حريقا آخر اندلع في بلدة عيمق هارزيم القريبة.

ونقلت القناة عن قائد الإطفاء قوله، إن “مصدر الحريق في جبال القدس ليس بسبب درجات الحرارة بل نفذته أياد بشرية”.

השריפה בשורש | הושגה שליטה מלאה באזור תחנת הדלק במקום, נמשכת הלחימה באש בגזרות הנוספות – שורש, שואבה, וכביש 1. 30 צוותים ו-10 מטוסי כיבוי במקום

(צילום: שלמה קדוש)@AsaelPeled pic.twitter.com/QZJTICCUh7 — גלצ (@GLZRadio) August 3, 2021

בעקבות השריפה בעמק הארזים: מנהרת הארזים בכניסה לירושלים נחסמה לתנועה@VeredPelman @SuleimanMas1 pic.twitter.com/JKMvZuxiFS — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

שריפה פרצה ליד היישוב שורש שבהרי ירושלים. צוותי כיבוי ומטוסים הוקפצו, עומסי תנועה במקום@VeredPelman pic.twitter.com/yALwKdQARl — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021