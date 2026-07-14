حرب عصابات تهزّ إسرائيل.. هجمات بالقنابل تستهدف منازل في عدة مدن

تشهد إسرائيل تصعيدًا لافتًا في أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة، بعد سلسلة هجمات بالقنابل اليدوية استهدفت فروع سلسلة المقاهي “جابينيكا” وعددًا من المنازل والمباني السكنية في مدن مختلفة، في تطور يعكس اتساع نطاق الصراع بين منظمتي الجريمة موسلي وجروشي، بحسب ما أورده موقع “Ynet”.

ووفقًا لمصادر شرطية، اندلع النزاع بعد أن نقلت منظمة موسلي السيطرة على أنشطة المراهنات التابعة لها إلى منظمة جريمة منافسة، وهو ما أثار غضب منظمة جروشي وأشعل موجة من الهجمات الانتقامية.

واستهدفت الاعتداءات فروع سلسلة “جابينيكا” في جفعتايم، وكريات أونو، ورامات جان، ونتانيا، وعفولة، وهيرتسليا، عبر إلقاء قنابل يدوية، ما تسبب في أضرار مادية وأثار حالة من القلق بين السكان ورواد تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن مالك سلسلة “جابينيكا” ومالك نادي بيتار القدس باراك أبراموف لا يواجه أي شبهات تتعلق بأنشطة إجرامية، إلا أن ارتباطه السابق بمنظمة موسلي، ثم تقاربه لاحقًا مع منظمة جروشي، جعلا منشآته هدفًا للهجمات في إطار عمليات تصفية الحسابات بين الطرفين.

وامتد التصعيد إلى مناطق سكنية، إذ ألقيت قنابل يدوية على منازل ومبانٍ في ريشون لتسيون، وشوهام، ونيس تسيونا، وعفولة، ما ألحق أضرارًا بالممتلكات وأثار الذعر بين السكان.

وفي إحدى الحوادث بمدينة شوهام، رجحت التحقيقات الأولية أن منفذي الهجوم استهدفوا منزلًا بالخطأ، بعدما تبين أن القنبلة ألقيت على عنوان غير مقصود.

ووصف سكان المناطق المستهدفة الأوضاع بأنها غير مسبوقة، مؤكدين أن مدنهم تحولت إلى ساحات مواجهة بين عصابات الجريمة، ومعربين عن خشيتهم من أن يصبح المدنيون الأبرياء الضحايا المقبلين إذا استمر هذا التصعيد.

وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات منفصلة في جميع الهجمات، بينما لم تُحسم بعد مسألة توحيد الملفات ضمن تحقيق مركزي واحد، في ظل اتساع رقعة الاعتداءات وتشابه أسلوب تنفيذها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في جرائم العصابات والجريمة المنظمة، مع تكرار حوادث إطلاق النار والتفجيرات وتصفية الحسابات بين المنظمات الإجرامية، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء هذه الظاهرة ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والمرافق العامة.

هذا وتشهد إسرائيل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الجريمة المنظمة، مع توسع نفوذ العصابات في مجالات المراهنات والابتزاز وتصفية الحسابات، بينما سجلت عدة مدن حوادث إطلاق نار وتفجيرات متكررة، دفعت السلطات إلى تكثيف الإجراءات الأمنية والتحقيقات لملاحقة شبكات الجريمة.

תיעוד: סניף ג'פניקה בעפולה הבוקר – אחרי זריקת הרימון הלילה. 4 צוותי כבאות והצלה פעלו לכבות את השרפה שפרצה במקום. pic.twitter.com/AkLIgfEbEz — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) July 14, 2026

אחרי מספר אירועים בסניפים של רשת המזון בנתניה, עפולה ורעננה, המשטרה פתחה בחקירת חשד לירי לעבר מסעדת ג'פניקה בהרצליה. לא היו נפגעים, אך על שמשת העסק אותרו סימני ירי לכאורה



האירוע בהרצליה מצטרף לשורת תקיפות נגד סניפים של רשת ג'פניקה בימים האחרונים. בלילה שבין שני לשלישי הותקפו… pic.twitter.com/UTAzkoTLiJ — C14 (@C14_news) July 14, 2026

כבאים מכבים שריפה שפרצה בסניף ג'פניקה בעפולה בעקבות רימון שהושלך למקום, הלילה



צילום: כבאות והצלה לישראל pic.twitter.com/hAjN8q8GKO — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) July 14, 2026