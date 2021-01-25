حرس المنشآت النفطية يُنهي اعتصامه بالهلال النفطي

أعلنت شركة “الواحة” للنفط، اليوم الاثنين، أن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره الذي استمر فترة وجيزة لمينائي رأس لانوف والسدرة، ما يسمح باستئناف الصادرات هناك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مهندس نفط في رأس لانوف قوله، إن العمل المعتاد استؤنف في الميناء.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، أن شركة “الواحة” للنفط استأنفت إنتاجها بعد الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام.

وأعلن أمس الأحد، منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي وقف تصدير النفط إلى حين صرف مستحقاتهم المتأخرة وتحقيق مطالبهم.

شاهد| منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي يعلنون وقف تصدير النفط إلى حين صرف مستحقاتهم المتأخرة وتحقيق مطالبهم. pic.twitter.com/BInk6lMd2I — عين ليبيا (@EanLibya) January 24, 2021

وفي وقت لاحق، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، بسرعة صرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع ميناء الحريقة النفطي.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يُطالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بسرعة صرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع ميناء الحريقة النفطي. pic.twitter.com/piyzv2ijil — عين ليبيا (@EanLibya) January 24, 2021