حرس المنشآت النفطية يُنهي اعتصامه بالهلال النفطي

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:03 نُشر: الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:03
ليبيا
أرشيفية/غيتي
حرس المنشآت النفطية يسمح باستئناف العمل في ميناءين رئيسيين

أعلنت شركة “الواحة” للنفط، اليوم الاثنين، أن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره الذي استمر فترة وجيزة لمينائي رأس لانوف والسدرة، ما يسمح باستئناف الصادرات هناك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مهندس نفط في رأس لانوف قوله، إن العمل المعتاد استؤنف في الميناء.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، أن شركة “الواحة” للنفط استأنفت إنتاجها بعد الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام.

وأعلن أمس الأحد، منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي وقف تصدير النفط إلى حين صرف مستحقاتهم المتأخرة وتحقيق مطالبهم.

وفي وقت لاحق، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، بسرعة صرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع ميناء الحريقة النفطي.

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