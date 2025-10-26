«حزب العمال الكردستاني» يعلن سحب قواته من تركيا إلى العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعياً السلطات التركية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية عملية السلام، وفق ما نقلت وكالة أنباء فرات المقربة من الحزب.

وأشار البيان إلى أن خطوة السحب تهدف لتجنب أي صدامات محتملة وضمان عدم وقوع أحداث غير مرغوب فيها، وتم تنفيذها خلال فعالية في جبل قنديل شمالي العراق.

ونشرت وكالة فرات صوراً تظهر 25 مقاتلاً، بينهم نساء، ينتقلون من تركيا إلى شمال العراق وشاركوا في المراسم، خلفهم صورة لمؤسس الحزب عبد الله أوجلان.

وذكر الحزب أن هذه الخطوة تأتي بعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة والديمقراطية في أكتوبر 2024، وحل الحزب نفسه رسمياً في مايو استجابة لدعوة أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال الذي خلف نحو 50 ألف قتيل.

ودعا الحزب السلطات التركية إلى اعتماد قانون العفو الخاص به كأساس، وإصدار القوانين اللازمة لضمان المشاركة في العمل السياسي الديمقراطي والحريات الضرورية للاندماج الديمقراطي.

وأضاف الحزب أن مقاتليه أجروا في يوليو الماضي مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث أحرق 30 مقاتلاً، بينهم أربعة قياديين، أسلحتهم في ما وصفه الحزب بأنه عملية ديمقراطية تاريخية.

وأشار الحزب إلى أن معظم مقاتليه لجأوا في السنوات العشر الماضية إلى المناطق الجبلية شمالي العراق، حيث تنشط تركيا منذ 25 عاماً في مواجهة الحزب عبر قواعد عسكرية وعمليات برية وجوية، مؤكداً أن سحب القوات قد يمهد الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة تسمح بانفتاح جديد تجاه الأقلية الكردية التي تشكل نحو 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

وأكد عمر جليك، المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، أن الانسحاب وخطوات نزع السلاح تمثل نتائج ملموسة للتقدم في خارطة طريق مبادرة تركيا خالية من الإرهاب، مشيرًا إلى استمرار تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المسار.

وأشار الحزب إلى أن الأحزاب السياسية الكردية ستتولى المسؤوليات لتعزيز الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية، مؤكدًا أن الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية بنهاية العمل المسلح.

وجاء إعلان الحزب بعد أن قرر، في 12 مايو الماضي، حل نفسه رسميًا وإنهاء النزاع المسلح الذي استمر أكثر من 40 عامًا وأودى بحياة نحو 40 ألف شخص، في تحول تاريخي يمهد لمرحلة جديدة من مسار السلام مع الحكومة التركية.

مسرور بارزاني يؤكد استعداد كردستان لاستعادة كركوك

أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، استعداد حزبه لاستعادة محافظة كركوك إلى حضن الوطن، على حد تعبيره.

وخلال تجمع انتخابي في أربيل، قال بارزاني: “نحن مستعدون لبذل دمائنا وأرواحنا على كركوك وسنعيدها حتمًا إلى حضن الوطن”، وأضاف أنه يجب استعادة مناطق مثل مخمور وزمار وسنجار وخانقين، وعدم بقاء أي جزء منها محتلاً.

وجاءت تصريحاته عقب أحداث شجار وفوضى في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك ليلة الجمعة، حيث شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة التهدئة، مؤكداً أن هذه الأحداث لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية.

وأوضح مكتب تنظيم محافظة كركوك – كرميان أن الحزب بادر فور وقوع الحادثة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحماية المواطنين، وحث أعضاء الحزب على ضبط النفس، ومعالجة الأمور قانونياً، بالتنسيق مع الأطراف السياسية الأخرى، بما في ذلك رئيس الجبهة التركمانية محمد صنعان.

وخيم الهدوء صباح السبت على ناحية التون كوبري بعد انتشار قوات الجيش ومكافحة الشغب، فيما شكلت السلطات الأمنية لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.