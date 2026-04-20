«حزب الله» يحسم موقفه: لن يتمكن أحد من نزع سلاحنا في لبنان أو خارجه

أكد النائب عن “حزب الله” اللبناني حسن فضل الله، أن مسألة نزع سلاح الحزب غير مطروحة للنقاش، مشددًا على أن أي جهة داخلية أو خارجية لن تتمكن من فرض هذا الأمر في لبنان أو خارجه.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، أوضح فضل الله أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في استمرار وقف إطلاق النار، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن هذا المسار هو الأساس في أي تهدئة قائمة.

وأضاف النائب اللبناني أن ما وصفه بـ”الخط الأصفر” الذي أعلنته إسرائيل سيتم إسقاطه عبر المقاومة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن من مصلحة رئيس لبنان عدم الانخراط في مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تبادل تهديدات بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في وقت سابق بأن هدف جيش بلاده يتمثل في تفكيك سلاح “حزب الله” عبر مسارات عسكرية وسياسية، مؤكدًا أن السياسة الإسرائيلية في لبنان واضحة بهذا الشأن.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات عن الوزير الإسرائيلي تضمنت تهديدات مباشرة للحزب، في ظل استمرار إطلاق صواريخ باتجاه مناطق شمال إسرائيل، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن نحو 80 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال خلال فترة زمنية قصيرة، ما زاد من حدة التصعيد العسكري بين الجانبين.

من جانبه، أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن لبنان يتجه نحو خيار التفاوض مع إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، في وقت تتباين فيه المواقف الداخلية حول آلية التعامل مع التصعيد القائم.

هذا ويشهد جنوب لبنان منذ أشهر توترًا متصاعدًا على وقع اشتباكات متفرقة وتبادل قصف بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، في ظل محاولات دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.

ويعد ملف سلاح “حزب الله” من أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني، حيث يثير انقسامًا سياسيًا واسعًا بين القوى المحلية حول دوره ومستقبله داخل الدولة اللبنانية.