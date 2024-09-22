«حزب الله» يمطر إسرائيل بصواريخ « فادي».. تعرف لقدراته التدميرية!

كشف حزب الله اللبناني، الأحد، عن استخدام صواريخ للمرة الأولى من نوع “فادي 1″ و”فادي 2” في استهداف قاعدة رامات ديفيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها، ومجمع شركة رافئيل للصناعات العسكرية في حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت بحوزة عناصره، في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويعد صاروخ “فادي 1″ هو نسخة من صاروخ خيبر M220 عيار 220 ملم، و”فادي 2” صاروخ M302 عيار 302 ملم، الذي ظهر سابقا في منشأة عماد 4.

وهو نسخة من الصاروخ الصيني، “دبل يو أس 2″، وسبق لحزب الله أن أطلق نسخة منه على الجيش الإسرائيلي في حرب تموز عام 2006، وكانت تلك النسخة حينها عبارة عن صاروخ خيبر 1.

ويعتبر هذا الصاروخ، من الأسلحة متعددة المديات، والتي تتراوح ما بين 90 و200 كيلومتر، وتحمل رؤوسا متفجرة بعشرات الكيلوغرامات، ويصل بعضها إلى نحو 145 كيلوغراما ليسبب دمارا كبيرا، لكنه من ضمن الصواريخ غير المزودة بنظام تحديد المواقع “جي بي أس”.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي أن “حزب الله” أطلق أضخم وابل من الصواريخ على إسرائيل، منذ بداية الحرب الحالية، حيث أطلق 4 دفعات بأكثر من 150 صاروخاً وطائرة من دون طيار على وادي يزرعيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد).

وقال الجيش في بيان “خلال الليل وساعات الصباح، أطلق نحو 150 صاروخا وصاروخ كروز وطائرة مسيّرة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية معظمها موجه نحو شمال إسرائيل”.

وانطلقت صافرات الإنذار في مناطق حيفا وحولها وقاعدة رامات ديفيد الجوية والناصرة والعفولة والجليل الأسفل ووادي يزرعيل، ونتيجة لإطلاق النار على شمال إسرائيل، أُصيب 6 أشخاص.

كذلك، قال المتحدث باسم الجيش، نداف شوشاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل».

Hezbollah Rocket Barrages Target Northern Israel



Fires broke out due to rockets launched from Lebanon in Kiryat Bialik near Haifa in northern occupied Palestine. pic.twitter.com/kVH9uNvs8N — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 22, 2024

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن تعليمات صدرت للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف. وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا، سينقل المرضى إلى منشآته الآمنة تحت الأرض.

وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الاثنين. وكان الجيش قد أكد في بيان سابق أن الصواريخ تسببت في اشتعال الحرائق.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعدما فتح الحزب «جبهة إسناد» لـ«حماس» وغزة، إثر اندلاع الحرب بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل.