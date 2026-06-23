حزب صوت الشعب: الحل في ليبيا يبدأ من الشعب لا من «المراحل الانتقالية»

أكد حزب صوت الشعب أن الأزمة الليبية لا ترتبط بنقص المبادرات السياسية أو الحوارات المطروحة، بل باستمرار النهج السياسي نفسه الذي أوصل البلاد إلى حالة الانسداد الراهنة، والقائم على إنتاج مراحل انتقالية متعاقبة دون معالجة الأسباب الجوهرية للأزمة.

وقال الحزب، في بيانٍ صادر عنه وتلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إنه يتابع باهتمام بالغ الحراك السياسي الجاري في ليبيا، والذي يتمثل في مخرجات الحوار المهيكل، وإحاطة البعثة الأممية، والمبادرات الدولية المطروحة، وبيان الرئاسات الثلاث، إضافة إلى الدعوات المتزايدة لإطلاق ترتيبات سياسية جديدة تحت مسميات مختلفة.

وأوضح الحزب أن أي مبادرة، بغض النظر عن مصدرها أو عنوانها، لن تمثل حلاً حقيقياً إذا كانت تنتهي إلى إعادة توزيع السلطة بين الأطراف السياسية القائمة، أو تمديد عمر الأجسام الحالية، أو إنشاء أجسام انتقالية جديدة.

وأضاف أن جوهر الأزمة الليبية لا يكمن في غياب التفاهمات السياسية، وإنما في غياب الشرعية الشعبية، معتبراً أن التجربة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 أظهرت أن الأزمة الحقيقية تتمثل في وجود طبقة سياسية وصلت إلى السلطة بوسائل استثنائية أو مؤقتة، ثم أصبحت مع مرور الوقت جزءاً من المشكلة السياسية.

وأشار الحزب إلى أن المراحل الانتقالية تحولت بالنسبة إلى هذه الأجسام إلى وسيلة للبقاء والاستمرار، بدلاً من أن تكون جسراً نحو بناء دولة مستقرة ذات مؤسسات دائمة.

ورأى حزب صوت الشعب أن المدخل الصحيح لإنهاء الأزمة يبدأ بالعودة إلى الشعب الليبي باعتباره المصدر الوحيد للشرعية، وذلك عبر تنظيم استفتاء وطني عام يحدد المواطنون من خلاله شكل الدولة ونظام الحكم الذي يرغبون فيه، سواء كان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً أو أي خيار آخر يتم اختياره بإرادة شعبية حرة.

كما دعا الحزب إلى إعداد أو تعديل الإطار الدستوري بما يتوافق مع نتائج الاستفتاء الشعبي، ثم عرض الدستور على المواطنين للاستفتاء عليه، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تنهي جميع المراحل الانتقالية وتؤسس لمؤسسات دائمة تستمد شرعيتها مباشرة من الشعب.

وأكد البيان أن الاستمرار في طرح مبادرات تقوم على ترتيبات مؤقتة أو مراحل انتقالية جديدة، سواء عبر مبادرة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أو الحوار المهيكل أو غيرها من المقترحات السياسية، لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة وتأجيل الحلول الحقيقية.

وشدد الحزب على أن الليبيين لا يحتاجون إلى مرحلة انتقالية جديدة، بل إلى إنهاء جميع المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من استعادة حقه في تقرير مصير الدولة واختيار قياداته عبر صناديق الاقتراع.

واختتم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على أن أي مسار سياسي لا ينطلق من الإرادة الشعبية ولا ينتهي إلى انتخابات عامة تستند إلى قاعدة دستورية واضحة، سيظل مجرد إدارة للأزمة وإطالة لأمدها، ولن يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وموحدة وآمنة.