حزب صوت الشعب: الليبيون يعودون إلى عهد الفقر والمرض والعازة!

قال حزب صوت الشعب، إن الشعب الليبي يعود إلى عهد الفقر والمرض والعازة والبحث على الأدنى من أساسيات الحياة من غذاء ودواء.

جاء ذلك في رسالة وجهها الحزب إلى رئيس وأعضاء مجلس النوّاب، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي من 7 مليون نسمة أكثر من 40% من أفراده يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من 50% من أفراده في خط الفقر بمتوسط راتب لا يزيد عن 225 دولار بينما يعيش النواب في رغد الحياة بمرتب 16 ألف دينار وبدل سكن بقيمة 8 آلاف دينار و2000 دينار شهريا بدل شراء كروت ليبيانا ومدار وسيارة بثمن 250 ألف دينار كل سنة وتأمين صحي مفتوح له ولأفراد أسرته.

ونوه الحزب في بيانه إلى أنه كان يجب اللجوء إلى عدة خطوات لتحسين الظروف الاقتصادية المتدهور والتي تتمثل في:

تخفيض نفقات مجلس النواب وأعضائه على الأقل إلى درجة النصف أو أكثر. إيقاف صرف مرتبات 60 فرد من أعضاء لجنة الدستور بواقع 10 آلاف دينار شهريا وقد انتهى دورهم من سنوات. تخفيض مرتبات الوزراء والمدراء والسفراء إلى النصف على الأقل. تقليص عدد السفارات والموظفين بها إلى درجة النصف على الأقل. فرض ضرائب على استيراد السيارات الفارهة وما في حكمها. الحد من الصرف على الاحتفالات والمهرجانات الغنائية والرياضية. تخفيض مرتبات أعضاء المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى النصف على الأقل. فرض ضريبة على رواتب رؤساء الشركات ومجالس الإدارة في كافة القطاعات الذين تتجاوز رواتبهم 8 آلاف دينار بواقع 15% على الأقل. إعادة الودائع بالمصارف الأجنبية مثل الوديعة التي بتركيا 10 مليار دولار والتي بمصر 3 مليار دولار…… إلخ. تحصيل فوائد أكثر من 53 قرض مالي لعديد الدول العربية والأجنبية. تحصيل ثمن الغاز الذي تستورده إيطاليا من محطة مليته والذي عليه الكثير من علامات الاستفهام