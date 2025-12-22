«حزب صوت الشعب» يرفض خطة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين داخل ليبيا

تابع حزب صوت الشعب بقلق بالغ ما نشرته صحيفة IrpiMedia الإيطالية حول وجود خطة لإنشاء سبعين مركزًا لإعادة المهاجرين داخل الأراضي الليبية، في خطوة تحمل دلالات خطيرة تمس السيادة الوطنية وتنعكس مباشرة على الأمن القومي.

وطالب الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية بتقديم توضيح رسمي وعاجل للرأي العام بشأن صحة هذه المعلومات، مع الكشف عن أي تفاهمات أو ترتيبات جرى التوصل إليها مع أطراف خارجية في هذا الشأن.

وشدد الحزب على رفضه القاطع لأي مخطط يستهدف توطين المهاجرين غير النظاميين أو تحويل ليبيا إلى منطقة احتجاز دائمة، مؤكدًا أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تتم وفق أحكام القانون وبما يحفظ كرامة الدولة الليبية وحقوق مواطنيها.

وأعلن حزب صوت الشعب دعمه وتنسيقه الكامل مع الناشطة الحقوقية والمحامية ثريا الطويبي، داعيًا القوى الوطنية والإعلاميين والحقوقيين إلى الانخراط في حملة شعبية وقانونية واسعة للضغط على صناع القرار، من أجل إقرار وتنفيذ سياسة صارمة للترحيل القسري وفق أحكام القانون الدولي والوطني، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية المعتمدة.

وأكد الحزب في ختام بيانه أن ليبيا ليست وطنًا بديلاً لأحد، وأن السيادة الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.