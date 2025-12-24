حزب صوت الشعب ينعى الحداد: فاجعة وطنية أليمة ألمّت بالوطن

نعى حزب صوت الشعب إلى أبناء الشعب الليبي كافة، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفيتوري غريبيل، والعميد محمود القطيوي، والأخوين محمد دياب ومحمد محجوب، ومرافقيهم، إثر تحطّم الطائرة التي كانت تُقلّهم أثناء عودتهم إلى العاصمة طرابلس عقب مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية.

وقال الحزب في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه إن هذا المصاب الجلل لا يخص أسرهم وذويهم فحسب، بل هو فاجعة وطنية أليمة ألمّت بالمؤسسة العسكرية وبالوطن بأسره، لما كان للفقـداء من أدوار ومسؤوليات جسام في خدمة ليبيا والسعي إلى استقرارها ووحدتها.

وتقدم حزب صوت الشعب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الفقـداء وذويهم، وإلى جميع منتسبي المؤسسة العسكرية، وإلى عموم أبناء الشعب الليبي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.