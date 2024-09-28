«حسن نصر الله».. ثلاثون عاما من المقاومة

نعى “حزب الله” أمينه العام “حسن نصر الله” الذي اغتيل بضربة إسرائيلية، حيث قاد “حزب المقاومة” طيلة ثلاثين عاما وجعله قوة عسكرية، أثبتت وجودها وكانت على الدوام هاجسا يخيف إسرائيل.. فمن هو “سيد المقاومة”؟

ولد حسن عبد الكريم نصر الله في بلدة البازورية 31 أغسطس 1960 وتولى قيادة الحزب في 16 فبراير 1992

تلقى نصر الله تعليما دينيا في مراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران

انضم إلى “حركة أمل” خلال دراسته الثانوية وتدرج حتى أصبح عضوا بمكتب الحركة السياسي عام 1979

انشق عن “حركة أمل” عام 1982

انضم حسن نصر الله “للحزب” عام 1982 وترقّى بين كوادره حتى وصوله إلى منصب الأمين العام الثالث، تولى منصبه يوم 16 فبراير 1992 خلفا للأمين العام السابق عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل بإطلاق صاروخ على موكبه

حسن نصر الله، الأمين العام الثالث لحزب الله اللبناني، تولى منصبه يوم 16 فبراير/شباط 1992 خلفا للأمين العام السابق عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل بإطلاق صاروخ على موكبه.

قاد “نصر الله” سلسلة عمليات نوعية ضد إسرائيل ما أجبرها على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000

في عام 2004، لعب “نصر الله” دورا محوريا في أكبر صفقة تبادل أسرى بين “حزب الله” وإسرائيل شملت إطلاق مئات الأسرى اللبنانيين والعرب

نال “نصر الله” لقب “سيد المقاومة” محليا نظرا لدور الحزب في تحرير جنوب لبنان عام 2000 ومواجهته لإسرائيل في حرب تموز عام 2006.

عاد اسمه إلى واجهة الأحداث مع عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل فلسطينية في فجر السابع من أكتوبر 2023 والتي تلاها حرب إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن “نصر الله” عن فتح “جبهة في جنوب لبنان لدعم وإسناد المقاومة الفلسطينية وقال “إنها لن تهدأ إلا بعد إنهاء الحرب على غزة”

تزوج من فاطمة ياسين ولهما خمسة أبناء: هادي، زينب، محمد جواد، محمد مهدي، ومحمد علي، ابنه الأكبر هادي، استشهد في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان عام 1997 وبقي جثمانه محتجزا إلى أن استُعيد عام 1998 ضمن 40 جثة لشهداء لبنانيين وأسرى في عملية تبادل مع إسرائيل

والده عبد الكريم نصر الله، وهو الابن البكر من بين ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات

استهدفت إسرائيل في 28 سبتمبر 2024، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذكرت أن المستهدف الأول من هذه الهجمات هو أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، والذي أعلن الحزب مقتله اليوم 29 سبتمبر 2024.. لروحه السلام.