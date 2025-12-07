حصاد مأساوي من العالم.. حرائق وزلازل وهجمات تودي بحياة العشرات

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة حوادث مأساوية حول العالم شملت حريقًا مميتًا في ملهى ليلي بالهند أودى بحياة 25 شخصًا، وزلازل قوية في ألاسكا واليونان، وهجومًا دمويًا على مركز شرطة بالمكسيك، وضبط شبكات استغلال أطفال في مصر، إلى جانب وفاة سباح ناشئ ومأساة جبلية في النمسا، واشتباكات في أثينا، وتنفيذ حكم القصاص في السعودية.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ملهى ليلي في غوا إلى 25 وسط تحقيقات واسعة وتعويضات حكومية

ارتفع عدد القتلى جراء حريق اندلع داخل ملهى ليلي في بلدة أربورا الساحلية بولاية غوا غرب الهند إلى 25 شخصًا، ووجهت السلطات أوامر بإجراء تحقيق قضائي شامل لتحديد الأسباب والمسؤوليات، وبدأت بتقديم تعويضات مالية للضحايا والمصابين اليوم الأحد.

وكتب رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت على منصة إكس أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا قضائيًا في الحريق الذي اندلع في منطقة أربورا، وأوضح أن 6 مصابين في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعازي للأسر المنكوبة بعد تواصله مع ساوانت، وأعلن عبر منصة إكس تخصيص تعويض يصل إلى 200 ألف روبية لكل أسرة من أسر القتلى و50 ألف روبية للمصابين.

وتلقى مركز الشرطة بلاغًا عند الساعة 12:04 بعد منتصف الليل عن اندلاع الحريق في ملهى بيرش باي روميو لين، وذكر قائد شرطة الولاية لوكالة أنباء آسيا الدولية أن فرق الطوارئ عملت طوال الليل للسيطرة على الحريق وانتشال الجثث.

وعملت فرق الإطفاء على احتواء النيران حتى ساعات الفجر، وأفادت الشرطة بأن أربعة من الضحايا من السياح، بينما ينتمي 14 من القتلى إلى العاملين في الملهى، واستمرت عمليات التحقق من هويات بقية الضحايا.

وذكرت وكالة بي تي أي أن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه بحدوث انفجار أسطوانة غاز في منطقة المطبخ داخل الملهى، وواصلت فرق التحقيق جمع الأدلة لتحديد السبب النهائي للحريق.

وتقع بلدة أربورا في شمال غوا، وهي منطقة تشتهر بشواطئها وحياتها الليلية ومناخها الاستوائي الذي يجذب السياح المحليين والأجانب، وتعد أشهر الشتاء ذروة الموسم السياحي في الولاية.

زلزال بقوة 7 درجات يضرب ولاية ألاسكا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، بلدة ياكوتات في ولاية ألاسكا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة أن مركز الزلزال وقع الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش، على بُعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات، وبعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع في الجزء الجنوبي من إقليم يوكون الكندي، وأن السلطات المحلية لم تصدر على الفور تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية واسعة، لكن فرق الطوارئ تتابع الوضع عن كثب.

ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة هزات أرضية قوية شهدتها مناطق مختلفة حول العالم، بينها زلزال بقوة 6.5 درجة ضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة في إندونيسيا في نوفمبر الماضي.

وأكد خبراء الجيولوجيا أن المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا بسبب حركة الصفائح التكتونية المحيطة بها، داعين السكان إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة أي هزات أرضية محتملة.

زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

أفاد مركز الأبحاث لعلوم الأرض الألماني بأن زلزالًا بلغت قوته 6.36 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

يُذكر أن أقل من 24 ساعة قبل ذلك، تم تسجيل زلزال آخر بقوة 4.4 درجة في منطقة آخايا بغرب اليونان.

قتلى وجرحى في تفجير استهدف مركز شرطة بالمكسيك

أعلنت الأجهزة الأمنية في المكسيك مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين إثر تفجير وقع بالقرب من مركز للشرطة في ولاية ميتشواكان.

وذكرت المصادر أن منفذ الهجوم، الذي استخدم عبوة ناسفة يدوية الصنع، لقي حتفه أيضًا في الانفجار، وأسفر الحادث عن أضرار بالمباني المجاورة.

وباشرت السلطات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني، التحقيقات.

مصر: ضبط شبكة إجرامية استغلت الأطفال للتسول والإتجار بالبشر

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط شبكة إجرامية تتألف من 11 سيدة ورجل واحد، متخصصة في استغلال الأطفال والإتجار بهم، وتشغيلهم في أعمال التسول والإجبار على البيع، إضافة إلى ارتكاب جرائم أخرى تشمل الإتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت ضمن جهود وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال، والتصدي للتسول المنظم والممارسات غير المشروعة الأخرى.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ألقت القبض على المتهمين بعد متابعة دقيقة، حيث تبين أن 8 منهم لهم معلومات وسوابق جنائية، فيما ضمت الشبكة 13 طفلاً تم استغلالهم في أعمال غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن الأطفال استُخدموا في التسول والبيع بالقوة، كما تم تجنيدهم لجذب أطفال آخرين للانضمام إلى الشبكة، فيما كانت قيادات العصابة تدير العملية كاملة وتشرف على استغلالهم والإتجار بالبشر.

وأوضحت السلطات أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها مع المتهمات وقررت حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني محمد علاء أن الأطفال الـ13 يعتبرون ضحايا وفق القانون المصري، رغم تورطهم في بعض الأعمال، مؤكداً أن القانون يحمي الطفل من الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن المشدد والغرامات المالية، وتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة.

وفاة سباح مصري ناشئ خلال بطولة رسمية

توفي الطفل يوسف محمد، السباح الناشئ بنادي الزهور المصري، غرقًا خلال بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أثناء المنافسة.

ورد والد الطفل، محمد عبد النبي، على مزاعم اتحاد السباحة بشأن تناول نجله للمنشطات، مؤكدًا أن يوسف كان يعتمد على الموز والبطاطا والتمر ولم يتناول أي منشطات.

وأوضح أن نجله حصل على بطاقة المشاركة بعد التأكد من سلامته الصحية والجسدية، وأن وزارة الشباب والرياضة تتابع الحادثة، حيث قرر الوزير أشرف صبحي إطلاق اسم الطفل على حمام السباحة.

النيابة العامة المصرية تقرر حبس 4 متهمين في حادثة وفاة سباح ناشئ ببطولة الجمهورية

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أربعة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد (12 عامًا)، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا. وتأتي هذه الإجراءات بعد ثبوت المسؤولية المباشرة للمتهمين في الحادث الذي هز الوسط الرياضي في مصر، والذي وقع في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

ووفقًا للتحقيقات، فقد توفي يوسف غرقًا بعد أن وصل إلى نهاية السباق، قبل أن ينهار ويمرغ في قاع المسبح، دون أن يلاحظه الحكام أو فريق الإنقاذ. تم اكتشاف الحالة بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية من بدء السباق التالي. وكانت مفاجأة التحقيقات أن إجراءات الإنقاذ الطبية كانت غائبة عن البطولة، حيث ثبت أن طاقم الإنقاذ لم يتخذ الإجراءات اللازمة، كما لم يكن الملف الطبي للطفل مكتملًا، مما يشير إلى مخالفة اللوائح الرياضية المعمول بها.

وتبين من التحقيقات أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الذي ينتمي إليه اللاعب لم يلتزما بالضوابط القانونية والرياضية، لاسيما تلك المتعلقة بالكود الطبي الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة. وكشفت التحقيقات عن غياب كاميرات المراقبة الفعالة في الموقع، كما تم ضبط الملف الطبي للطفل ومقاطع الفيديو التي توثق الحادث.

وأمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام للمسابقة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ على خلفية الإهمال الذي أدى إلى وفاة السباح. كما قررت النيابة استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور، لاستكمال التحقيقات في القضية.

وفي تطور لاحق، قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتحقق من مدى وجود أمراض قد تمنع الطفل من المشاركة في المسابقة. كما استمعت النيابة إلى شهادات العديد من الشهود، من بينهم والد المتوفى، الذين أقروا بوجود تقصير واضح من قبل المنظمين وحكام البطولة في التعامل مع الحادث.

رحلة جبلية تنتهي بمأساة.. متسلق يترك صديقته تتجمد على قمة غروسغلوكنر

شهد جبل غروسغلوكنر في النمسا مأساة خلال رحلة شتوية، بعدما ترك متسلق جبال صديقته لتتجمد حتى الموت على ارتفاع يقارب قمة الجبل، وفق تحقيقات رسمية.

وتم التعرف على الضحية وهي كيرستين غورتنر، البالغة من العمر 33 عامًا، التي عثر عليها متوفاة يوم 19 يناير على بعد أقل من 150 قدمًا من قمة الجبل، بعد رحلة ليلية رافقها خلالها صديقها المتسلق توماس بلامبرغر، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يمتلك خبرة واسعة في تسلق المرتفعات وكان مسؤولًا عن تخطيط الرحلة.

وأفادت التحقيقات أن الظروف كانت قاسية جدًا، إذ بلغت درجات الحرارة نحو أربع درجات فهرنهايت تحت الصفر، وترك بلامبرغر صديقته حوالي الساعة الثانية فجراً دون حماية، وهي في حالة إنهاك شديد وانخفاض حاد في حرارة الجسم، ما أدى إلى وفاتها تجمداً على مسافة خمسين مترًا أسفل صليب القمة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يطلب المساعدة رغم رؤية مروحية للشرطة قربهما، واتصل بخدمات الطوارئ بعد تأخير طويل، ووضع هاتفه على الوضع الصامت، ثم غادر المكان وترك الضحية بلا تغطية، قبل أن يتصل مجددًا بخدمات الطوارئ عند الساعة الثالثة والنصف فجراً.

وأكد المحامي كورت يلينك براءة موكله، معتبرًا أن الوفاة كانت حادثًا مأساويًا وقدريًا، فيما انهالت رسائل التعازي على صفحة تذكارية للضحية.

وتمت توجيه تهمة القتل غير العمد إلى بلامبرغر، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في فبراير، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال الإدانة.

اشتباكات عنيفة في أثينا خلال ذكرى مقتل مراهق برصاص الشرطة

شهدت شوارع أثينا مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين احتشدوا في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى مقتل مراهق برصاص الأمن عام 2008، حسبما أفادت وكالات.

بدأت الاحتجاجات سلمية، قبل أن تتصاعد لتدخل في دوامة من الاشتباكات، حيث استخدمت الشرطة الهراوات لتفريق الحشود، فيما رد المتظاهرون برشق الحجارة وإطلاق مقذوفات نارية من الألعاب النارية نحو القوات الأمنية.

ولم تصدر الجهات الرسمية اليونانية حتى الآن أرقامًا دقيقة حول الإصابات والاعتقالات، بينما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الأحداث وتأمين محيط التظاهرات.

ويعود الحادث الأليم الذي أشعل هذه المواجهات إلى ديسمبر 2008، عندما أطلق شرطي النار على فتى في الخامسة عشرة من عمره، ما أسفر عن مقتله، وأدى إلى موجة واسعة من أعمال الشغب استمرت لأسابيع في جميع أنحاء البلاد، وأعاد إلى الواجهة قضايا عنف الشرطة والإفلات من العقاب.

السعودية تنفذ حكم القصاص في قاتل أطلق النار على شخص إثر خلاف

نفذت السلطات السعودية، يوم الأحد، حكم الإعدام قصاصاً في طارق بن عبد الله بن سليمان السماعين العمراني، بعد ثبوت قتله حسن بن عيسى بن عتيق العطوي بإطلاق النار عليه نتيجة خلاف بينهما.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية، وأسفر التحقيق عن توجيه التهمة إليه.

وأشار المصدر إلى أن القضية أحيلت إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً قضائياً بثبوت الجريمة وتنفيذ القصاص، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذه.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم في منطقة تبوك، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.