حظر التباهي بالثروة والخلافات الأسرية.. السعودية تعتمد ضوابط جديدة لـ«المحتوى الإعلامي»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية عن إصدار ضوابط جديدة للمحتوى الإعلامي تشمل منصات الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ضبط السلوكيات الإعلامية وضمان انسجامها مع القيم المجتمعية والهوية الوطنية.

وتشمل الضوابط منع استخدام اللغة المبتذلة والتباهي بالأموال والممتلكات، معتبرة ذلك إساءة للذوق العام.

كما تم حظر تصوير الأطفال والعمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، لما في ذلك من تجاوز للمسؤولية الأخلاقية.

وأكدت الهيئة أن إظهار الخلافات الأسرية وكشف خصوصيات العائلات يعد مخالفة صريحة، وسيواجه مرتكبوها إجراءات نظامية، وشملت الضوابط أيضًا حظر أي محتوى يتضمن تنمرًا، إساءة، ازدراء، معلومات مضللة، أو رسائل تهديد وابتزاز، وخصوصًا إذا كان موجها للأطفال.

كما تم فرض قيود على نوعية الملابس الظاهرة في المحتوى، بحيث يُمنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة أو غير المحتشمة، وذلك انسجامًا مع الذوق العام والقيم السائدة في المجتمع السعودي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، حماية المجتمع، وتطوير جودة المحتوى الإعلامي، مع التشديد على فرض عقوبات نظامية ضد المخالفين.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة إعلامية مسؤولة وصحية تُسهم في بناء مجتمع رقمي يحترم القيم والأخلاق، ويعكس صورة المملكة الحديثة المتوازنة.