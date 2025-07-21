حفاظاً على الأمن القومي.. دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر واتساب!

أعلنت سلطات السودان الأحد تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق “واتساب” اعتباراً من يوم الجمعة 25 يوليو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي.

وجاء في بيان صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات السوداني أن باقي خدمات التطبيق مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات ستظل متاحة بشكل طبيعي دون أي تقييد، معرباً عن اعتذاره للمشتركين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا القرار ومثمّناً تفهمهم للأمر في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النزاع المسلح في البلاد، حيث شهدت العاصمة الخرطوم تحركات أمنية وسياسية مكثفة مؤخراً، مع وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في مؤشر على تحسن الوضع الأمني في العاصمة ومحاولات لإعادة الاستقرار.

وتشهد السودان منذ أكثر من عام نزاعاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، وسط محاولات مستمرة من أطراف عربية وأفريقية ودولية للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار.