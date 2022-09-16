«حفتر».. في مواجهة القضاء الأمريكي مجدداً.. جريمة الكلية العسكرية

أعلن التحالف الليبي الأمريكي عن رفع قضية جديدة ضدّ خليفة حفتر بالولايات المتحدة تخصّ أسر ضحايا الكلية العسكرية بطرابلس والذي قتلوا في غارّة جوية أثناء تدريباتهم اليوميّة في يناير 2020.

وقال رئيس التحالف عصام عميش في مؤتمر صحفي إنّ هذه الفاجعة الإنسانية والجريمة تسببت في مقتل نحو 30 شابا بالإضافة إلى جرح العشرات.

وذكر عميش أنّ هذا الاعتداء جاء من قبل صاروخ تمّ توجيهه من طائرة مسيّرة صينية الصّنع من طراز وينغ لونغ والتي كانت تحت إشراف المليشيات المعتدية على العاصمة طرابلس بقيادة حفتر.

من جهتها، أكّدت المحامية بالتحالف الليبي الأمريكي مايا قراقز وفريق التحالف عزمهم الاستمرار بالدّفع بهذه القضيّة ضدّ حفتر في هذا العدوان وضدّ كلّ مَن ساهم في ارتكاب هذه الجريمة من أفراد ودول ووفّر له الأسلحة المتطوّرة والطائرات.