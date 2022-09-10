«حفتر» يتعاقد مع مكتب محاماة أمريكي جديد

كشف رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، أن خليفة حفتر تعاقد مع مكتب محاماة جديد في فرجينيا ومحامٍ اسمه روبرت كوكس في محاولة لنقض حكم المحكمة الفيدرالية التي قضت بإدانته عن جرائم القتل والتعذيب لضحايا الأسر الليبية.

وأوضح عميش في بيان له، أن المحامي الجديد روبرت كوكس يحاول طلب جلسة استماع، على الأغلب ستكون في أكتوبر القادم، من المحكمة من أجل الترافع لصالح موكله وطلب نقض حكم المحكمة السابق والنافذ.

من جانبه وصف المحامي فيصل غيل المتابع لقضايا الأسر الليبية بالتعاون مع التحالف الليبي الأمريكي والذي عمل مع بعض هذه الأسر حتى تتمكن من رفع قضاياها أمام المحاكم الأمريكية، أن ما يقوم به حفتر محاولة يائسة وفاشلة.

هذا وأكد عميش أن الحكم النافذ الذي صدر مؤخراً هو حكم مدني قضائي نزيه وله تبعات خطيرة سواء في التمهيد لإدانة حفتر جنائيا كمواطن أمريكي، أو في فضح جرائمه وهو يحاول أن يقنع العالم بأنه يستحق أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.

ونوه عميش إلى أن التحالف الليبي الأمريكي وكل رجال الوطن لن يتوانوا عن الدفاع عن هذه القضايا والإصرار بعزيمة وثبات على مدنية الدولة الليبية وسيادة القانون ومركزية حقوق الإنسان والعدل، بحسب البيان.