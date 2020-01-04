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حفتر يطلب من الرئيس المصري دعمه بـ13 ألف جندي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 16:42
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كشف الإعلامي المصري عماد البحيري، عن الطلب الذي تقدم به خليفة حفتر خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة القاهرة.

وقال البحيري في برنامج عبر قناة “الشرق” أن حفتر طلب من السيسي دعماً عسكريا يتمثل في 10 آلاف جندي مشاة و3 آلاف مشاة ميكانيكيين.

وأشار البحيري إلى أن حفتر عرض مقابل هذا الدعم مبلغ 1800 دولار أمريكي لكل جندي.

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ونوه الإعلامي المصري بأن حفتر يريد أعداد كبيرة تجابه القوات التركية لأنه يعلم أن القوات التركية جاهزة ومدربة جيداً.

عماد البحيري يكشف بالارقام ما طلبه حفتر من السيسي

عماد البحيري يكشف بالارقام ما طلبه حفتر من السيسي#الشارع_المصريلا تنسى لايك للصفحة ومتابعة ليصلك الأخبار الحصرية مع الإعلامي #عماد_البحيري

Gepostet von ‎الإعلامى عماد البحيري‎ am Donnerstag, 2. Januar 2020
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