حفتر يطلب من الرئيس المصري دعمه بـ13 ألف جندي

كشف الإعلامي المصري عماد البحيري، عن الطلب الذي تقدم به خليفة حفتر خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة القاهرة.

وقال البحيري في برنامج عبر قناة “الشرق” أن حفتر طلب من السيسي دعماً عسكريا يتمثل في 10 آلاف جندي مشاة و3 آلاف مشاة ميكانيكيين.

وأشار البحيري إلى أن حفتر عرض مقابل هذا الدعم مبلغ 1800 دولار أمريكي لكل جندي.

ونوه الإعلامي المصري بأن حفتر يريد أعداد كبيرة تجابه القوات التركية لأنه يعلم أن القوات التركية جاهزة ومدربة جيداً.