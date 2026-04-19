حقيقة مكافأة المتقاعدين.. «صندوق الضمان الاجتماعي» يحسم الجدل

نفى صندوق الضمان الاجتماعي، صحة ما جرى تداوله عبر صفحات إلكترونية بشأن صرف مكافأة مالية للمتقاعدين وموظفي الصندوق، مؤكداً أن المنشورات المتداولة لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عنه.

وأوضح الصندوق، عبر إدارة الإعلام والتوعية الضمانية، أن فريقه رصد انتشار منشور يدعي منح مكافآت مالية، في وقت لم يصدر فيه أي بيان رسمي يتعلق بهذا الشأن، ما يستوجب التنبيه إلى عدم دقة هذه المعلومات.

وفي السياق ذاته، أصدر فرع الجنوب الغربي بالصندوق توضيحاً عاجلاً، أكد فيه أن ما يُتداول حول صرف مكافأة مالية بمناسبة عيد الأضحى للمتقاعدين والموظفين عارٍ عن الصحة.

وأشار التوضيح إلى أن المنشور المتداول يتضمن معلومات تزعم منح ألفي دينار لكل متقاعد و1500 دينار لكل موظف، وهي أرقام لا أساس لها، ولم تصدر عن أي جهة رسمية داخل المؤسسة.

وأكد الصندوق أن الجهات المصرفية المعنية نفت بدورها صحة هذه الادعاءات، ما يعزز عدم مصداقية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الصندوق جميع المتقاعدين والموظفين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر محتوى مجهول المصدر، مشدداً على أن أي إعلان يتعلق بالمستحقات المالية أو المزايا يتم نشره حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما جدد التأكيد على أنه سيجري الإعلان عن أي مستجدات فور صدورها عبر صفحاته الرسمية، في إطار الحرص على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة.