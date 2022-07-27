حكماء وعمداء المنطقة الغربية يطالبون الجهات الرسمية بالتدخل ووقف التحشيد العسكري

استنكر عدد من حكماء وعمداء بلديات المنطقة الغربية، أعمال العنف الأخيرة في طرابلس وما وصفوه بصمت وعدم تدخل الجهات المعنية للتخفيف من حدة التوتر.

وطالب البيان الذي صدر في طرابلس الثلاثاء، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ورئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية، بالتدخل السريع لإيقاف التحشيد العسكري وإرجاع القوات إلى مقراتها.

ودعا بيان الحكماء وعمداء بلديات المنطقة الغربية النائب العام والمدعي العام العسكري للتحقيق فيما حدث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك، بحسب قولهم.

وطالب حكماء وعمداء بلديات المنطقة الغربية بسرعة إجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتولى البرلمان الجديد مهمة إنشاء حكومة مصغرة واعتماد دستور دائم للبلاد والذهاب إلى انتخابات عامة.