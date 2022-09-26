حكومة الوحدة الوطنية تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات العمل

التقى وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين خاصة في قطاع التدريب والتأهيل، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة.

واستعرض الوزير مع السفيرة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم، وتم أيضا التطرق للمشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لما لهذا الملف من أهمية ودعم لشريحة كبيرة من الشباب.

كما تم خلال اللقاء التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

من جهتها أشادت السفيرة بالتعاون المشترك، وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء القدارات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين.