حكومة الوحدة تُؤدي القسم القانوني في طبرق

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، حضور كافة التشكيلة الحكومية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لجلسة مجلس النواب في مدينة ‎طبرق، غدا الاثنين لأداء القسم القانوني.

وأوضح حمودة في تصريح تلفزيوني، أن الحكومة ستستلم مهامها رسميا يوم الثلاثاء في العاصمة ‎طرابلس.

وفي وقت سابق، أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بنقل جلسة النوّاب إلى مدينة طبرق، والتي كان من المقرر عقدها في بنغازي يوم الاثنين ، وذلك ردا على ما تردد حول هجوم مسلّحين ملثمين على مقرّ المجلس في بنغازي والذي كان سيؤدي فيه أعضاء حكومة الوحدة الوطنيّة اليمين الدستورية.

وقال بليحق، في تصريحات يوم الجمعة، إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني فمدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، على حد قوله.

وأشار إلى أنه يحق لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق.

وأوضح بليحق أن النصاب لن يكون شرطا لأداء القسم، وسيتم الترتيب عن طريق إدارة العلاقات لتوفير طائرة تتيح الذهاب والإياب للنواب في نفس يوم أداء القسم وفق رغبتهم.

وأشار إلى عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لمناقشة الميزانية يعتمد على مدى جاهزية الحكومة الجديدة، وقد تكون في نفس الأسبوع من أداء اليمين، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح أكثر الاثنين القادم تاريخ الجلسة.