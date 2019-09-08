حكومة الوفاق تتهم الإمارات رسمياً بالمشاركة في قتل الشعب الليبي

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سماح دولة الإمارات للمتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووصف البيان الصادر عن المجلس الرئاسي سماح أبو ظبي للناطق باسم حفتر بعقد مؤتمره بأنه موقف عدائي.

كما قال المجلس أن هذا الموقف يدل على سماح الإمارات بأن تكون عاصمتها منصة إعلامية للمليشيات المعتدية على طرابلس حسب البيان.

هذا وأكد أن هذا التصرف الذي وصفه بالمدان يعتبر خرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن ودعماً للمعتدي لقتل الليبيين وإشارة للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب.

وأضاف المجلس بيانه أنه كان يتوقع أن تراجع الدول الداعمة لحفتر مواقفها وتعمل على حقن الدماء وتتخذ مواقف من شأنها الحفاظ على استقرار ليبيا، بعد أن اتضحت أهداف المعتدي على طرابلس، مؤكداً استمراره في دحر قوات حفتر مهما كان الدعم المقدم له، ومحملاً المسؤولية القانونية لمن يسانده.

وتحدث المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت من أبو ظبي محاولاً إبراز الدعم الإماراتي لحفتر والعملية العسكرية التي تشنها قواته منذ أشهر على العاصمة طرابلس، مُعلناً رفض دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، ومشدداً على أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.