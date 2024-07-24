«حكومة حماد» تبحث مع بعثة الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، المبروك محمد غيث، صباح اليوم بمكتبه في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببعثة ليبيا، يان فريدي.

وأكد المبروك، في كلمته، على أهمية دور الشؤون الاجتماعية كعصب أصيل في العمل الإنساني، موضحاً أنها البوابة الرئيسة لعمل المنظمات الدولية داخل ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة وبعثة الصليب الأحمر في مجالات الاستشارات والتدريب وتقديم المساعدات خاصة في أوقات الأزمات.

وأشاد فريدي بجهود الهلال الأحمر الليبي كشريك لهم، ومؤكداً على أهمية التعامل من خلال الوزارة نظراً لامتلاكها قاعدة بيانات موثقة لكافة شرائح المجتمع بشكل واسع.