حكومة حماد: تجار السوق الموازية يُريدون ضرب الاستقرار الاقتصادي

أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء، أن ما يقوم به تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية ماهي إلا محاولات يائسة لضرب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وأكدت الحكومة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النقد الأجنبي متوفر وبالأسعار المحددة رسميا، مضيفة أن جميع المصارف دون استثناء تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها، وكذلك استمرار عمليات شحن بطاقات العملات الأجنبية للمواطنين.

يذكر أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازي قد تجاوز الـ 6 دنانير؛ هذا ورجح بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين أن سبب ارتفاع سعر الدولار هو زيادة الإنفاق الحكومي وظهور العجز في ميزان المدفوعات، هما السببان الرئيسيان في ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي.