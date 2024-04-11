التقى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، أعيان مدينة درنة.

وقال حماد: “لسنا بحاجة للمجتمع الدولي وقادرون على بناء درنة بأنفسنا، مضيفا: المجتمع الدولي مازال عاكف على دراسات إعادة الإعمار ونحن شارفنا على الانتهاء من مشاريع إعادة الإعمار فيها”.

وأكد حمّاد، أن “مخصصات إعادة إعمار المدينة متوفرة متوفرة والرجال يعملون ليلا نهار للانتهاء من أعمال الإعمار”.

هذا وحضر اللقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومدير صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، وعدد من السفراء والمسؤولين.

هذا وحضر اللقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومدير صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، وعدد من السفراء والمسؤولين الأربعاء بعد صلاة عيد الفطر.

وكان أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، أجرى أمس جولة تفقدية على مدينة درنة، عقب أداءه صلاة العيد بحضور رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر والمجلس الاجتماعي درنة.

واطلع حماد، على سير أعمال صندوق التنمية وإعادة الإعمار، خلال لقاء أجراه بمقر الصندوق في مدينة درنة الذي تم افتتاحه من قبل رئيس مجلس النواب ومدير عام الصندوق، كما تم بحث أوضاع المدينة بشكل عام.

وثمن حماد، كافة الجهود المبذولة من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وإدارة صندوق التنمية وإعادة الإعمار التي من خلالها شهدت المدينة عملية إعمار غير مسبوقة منذ عقود طويلة، مؤكداً بأن الحكومة الليبية ستطلق بعد عيد الأضحى المبارك حزمة من المشاريع التي تستهدف كافة ربوع الوطن.

وشدد رئيس الحكومة المكلفة، على أن مدينة درنة لها خصوصية وهذا وما نتج عنه إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، موضحاً بأنه سيتم الانتهاء من أغلب مشاريع مدينة درنة آخر العام الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية، تقوم بدورها على أكمل وجه وبكافة الإمكانيات المتاحة لها ولا تزال تعمل في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن.