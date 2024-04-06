«حماد» يطالب هيئة الأوقاف ترقب «هلال العيد»

طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد ابتداء من ليلة 28 رمضان.

وفي خطابه لرئيس هيئة الأوقاف، قال حماد إن سبب مطالبته بتحري الرؤية ليلة 28 رمضان، ما حدث من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق، كما أنه أيضا لتأخرنا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن 29 يوما.