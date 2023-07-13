«حماد» يُحذَّر من الحملات المشبوهة التي تمس الدين الإسلامي

شارك رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الخميس، رفقة نوابه علي القطراني وسالم الزادمة، في الندوة التوعوية بحملات التنصير في ليبيا والتي نظمها جهاز الأمن الداخلي ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، وعدد من النوّاب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح أهويدي، ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، وعدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء ورئيس الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا حسين مفتاح العبيدي ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخلال كلمته في افتتاح الندوة التي أقيمت بقاعة مراقبة الاقتصاد في بنغازي، حذر رئيس الحكومة من مخاطر التنصير والحملات المشبوهة التي تمس الدين الإسلامي وتأثيراتها على الهوية الليبية الوطنية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال كلمته بدور الأجهزة الأمنية في كامل ربوع البلاد في ضبط العديد من المنظمات والشخصيات التي تتخذ من عملها داخل البلاد ذريعة لبث سمومهم داخل جسد المجتمع الليبي.

وفي ختام كلمته، أكد حماد على دعم كل المبادرات الرامية للتوعية بالمخاطر التي تستهدف المواطن ودعم الحكومة لها، للحفاظ على النسيج الاجتماعي والمجتمع من التفكك خاصة أن هذه الحملات تستهدف في الغالب المراهقين وصغار السن في ظل الانفتاح المعلوماتي الذي تعيشه كل دول العالم عمومًا وليبيا على وجه الخصوص.