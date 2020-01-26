حماية أمنية لهاتف جونسون من اختراق «سعودي»

جونسون كان على اتصال منتظم مع ابن سلمان عبر تطبيق “واتساب” [نيوز24]

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية لحماية هاتف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من أي اختراق محتمل، وذلك بعد اتهام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باختراق هاتف مالك شركة أمازون، جيف بيزوس.



وتابعت الصحيفة بأن ولي العهد السعودي يواظب على إرسال الرموز التعبيرية “إيموجي” لجونسون ما أثار ريبة فريق جونسون وجهات أمنية.

وأكدت الصحيفة أن جونسون كان على اتصال منتظم مع ابن سلمان عبر تطبيق “واتساب” بعد أن تبادلا الأرقام حين كان جونسون وزيرا للخارجية.

وأشارت إلى أن مستوى اتصال ابن سلمان بجونسون كان “مثيرا للريبة”.

وأنكرت المملكة السعودية بشدة أن يكون ابن سلمان متورط في اختراق هاتف بيزوس، ووصف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، المزاعم بأنها “سخيفة”.

في سياق متصل، قالت المسؤولة الأممية، أغنيس كالامار، التي تحقق في اختراق سعودي لهاتف بيزوس، إن أشخاصا آخرين على تواصل مع ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، ربما تعرضوا للقرصنة، بمن فيهم “جاريد كوشنر”، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل موقع قناة “سي أن أن” الأمريكية عن “كالامار” قولها إن على كوشنر وآخرين توخي الحذر، واستبدال هواتفهم.

وقالت: “آمل في أن يكون صهر ترامب، وآخرون، يقومون حاليا باستبدال هواتفهم ويفحصونها ويتواصلون مع أفضل خبراء الأمن السيبراني، كي يتمكنوا من كشف جميع ملابسات استراتيجية وسياسة القرصنة تلك”.