حماية قيمة الدينار من التدهور.. أهم محاور لقاء محافظ المركزي مع وفد أمريكي

التقى محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، بمقر المصرف في طرابلس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت.

وتناول اللقاء عدة موضوعات أهمها الجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تم استعراض جهود توحيد المصرف المركزي وأسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازي ومشروع الشفافية والإفصاح الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وأهم ما سيتخده المركزي من إجراءات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “اتفقنا في لقائنا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا تحتاج الى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو.. يجب على الليبيين أن يعرفوا كيف يتم إنفاق ثروة بلادهم”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "اتفقنا في لقائنا مع محافظ مصرف #ليبيا المركزي الكبير على أن ليبيا تحتاج الى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن… pic.twitter.com/bSk8NqqJqD — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 5, 2024