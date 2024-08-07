«حمدان»: التفاوض سيستمر بعد اختيار «السنوار» والمشكلة بإسرائيل

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أسامة حمدان إن عملية التفاوض بشأن وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل عبر الوسطاء ستستمر بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القرار النهائي بيد السنوار.

وقال حمدان، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إن موضوع التفاوض كان يدار بقرارات القيادة، والسنوار لم يكن بعيدا عن عملية التفاوض بل كان حاضرا بتفاصيلها.

وأضاف أن عملية التفاوض ستستمر لا سيما أن المشكلة في العملية ليست التغيير الذي طرأ على حركة حماس، بل في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي أميركا التي لم تكن صادقة لا في وساطتها ولا في محاولتها الدفع لوقف إطلاق النار.

وتابع السنوار يتمتع بقدر عالٍ من المرونة في إدارة الشؤون العامة ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.