حملات تفتيشية لضبط مخالفات الخردة وحماية ممتلكات شركة الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تواصل فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ حملاتها الأمنية على محال بيع الخردة، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء الأسلاك والمواد والمعدات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وأفادت الوزارة بأن هذه الحملات تأتي في إطار جهود تعزيز الأمان وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها، والحد من ظاهرة سرقة المعدات الكهربائية التي تؤثر سلباً على خدمات الشركة العامة للكهرباء وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المدن والمناطق، بهدف القضاء على هذه الظاهرة غير القانونية، وضمان عدم التعامل مع أي مواد تابعة للشركة العامة للكهرباء إلا بطرق مشروعة.

وأهابت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بأصحاب محال الخردة ضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب التعامل مع المواد المسروقة أو المخالفة، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.