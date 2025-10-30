حملات ميدانية وإعلامية لتعزيز الإقبال على التسجيل بالانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 12:05 | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2025 - 13:51 نُشر: الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 12:05
ليبيا
مفوضية الانتخابات
تواصل حملات التوعية لحث المواطنين على التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية 2025

تتواصل حملات التوعية بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025) نشاطها خلال هذه الأيام، بمشاركة شركاء التوعية وبالتنسيق مع منسقي التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية.

وبحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تشمل الحملة تنفيذ جولات ميدانية في الميادين والأسواق العامة والجامعات والمراكز المجتمعية، إلى جانب لقاءات عبر الإذاعات المسموعة والمتلفزة، تهدف إلى شرح إجراءات التسجيل وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وترسيخًا لدور المواطن في بناء مجتمعه المحلي.

