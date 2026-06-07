حملة أمنية تستهدف تجمعات «العمالة الوافدة» في تاجوراء

أعلنت مديرية أمن تاجوراء مواصلة تنفيذ حملتها الأمنية الهادفة إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وذلك تنفيذاً لتعليمات مدير الأمن وفي إطار الخطة الأمنية المعتمدة داخل نطاق الاختصاص.

وأوضحت المديرية أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، ضمن جهود مشتركة تستهدف تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المنظمة للإقامة والعمل.

وأسفرت العمليات الأمنية التي نُفذت خلال الساعات الأولى من فجر الأحد 8 يونيو 2026 عن ضبط عدد من المخالفين، حيث باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على النظام العام، إلى جانب ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والعمل داخل نطاق بلدية تاجوراء.

وتندرج هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها مديرية أمن تاجوراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف دعم الاستقرار الأمني ومتابعة المخالفات المرتبطة بقوانين الإقامة والعمل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأنها.