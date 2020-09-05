أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن بدء حملة توعوية شاملة بمناطق الجبل الغربي.

ووصل صباح السبت إلى مدينة غريان فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده الفريق لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عدة مدن ليبية.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن خطة فريق العمل تتضمن برنامج تدريبي شامل للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة.

ويستهدف البرنامج مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية في مرحلتها الأولى.