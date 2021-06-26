حملة لفصل الإنارة في واجهة المحال التجارية بطرابلس

بدأت صباح اليوم السبت، حملة “فصل الإنارة والكواشف الخارجية” التي تشتغل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن ذلك يأتي بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين وبدعم من الحرس البلدي، والهدف من هذه الحملة هو ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة.

وطالبت الشركة من كافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

#انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية في مدينة طرابلس . #بدأت صباح اليوم السبت 2021/6/26… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في السبت، ٢٦ يونيو ٢٠٢١