حملة نظافة واسعة بمنفذ رأس إجدير الحدودي

باشرت شركة الخدمات العامة فرع الساحل الغربي، حملتها الأولى من خلال البدء بأعمال التنظيف يومالاثنين، بمنفذ رأس اجدير الحدودي.

وجاء ذلك عقب يوم واحد من زيارة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، إلى منفذ رأس إجدير الحدودي وتكليفه لشركة الخدمات العامة فرع الساحل الغربي بالقيام بحملات النظافة وإزالة كافة المخلفات والعوائق، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشملت هذه الأعمال إزالة القمامة ومخلفات الأشجار والأعشاب وإزالة الأتربة من جانبي الطريق المؤدي إلى المنفذ وبجوار المباني الحكومية للمنفذ وداخلها، فضلا عن داخل دورات المياه والفضاءات والحدائق المجاورة.

وستستمر أعمال التنظيف بشكل متواصل بهدف تحسين المظهر العام أمام كل الزوار والمسافرين والعاملين به.

ووجه وزير الحكم المحلي شركة الخدمات العامة فرع الساحل الغربي بتكثيف جهودها والاستمرار في أداء عملها اليومي مؤكدا بأن هدف الوزارة هو تحسين المستوى الخدمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وفق قوله.

بتعلميات من وزير الحكم المحلي .. شركة الخدمات العامة فرع الساحل الغربي تباشر حملة نظافة واسعة بمنفذ رأس اجدير الحدودي. … تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي‏ في الاثنين، ١٠ مايو ٢٠٢١