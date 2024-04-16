«حمّاد» يجرى زيارات تفقدّية على أماكن مختلفة في سبها

أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، زيارة تفقدية لعدّة أماكن في سبها.

واطلع حماد، خلال زيارة تفقدية لمركز سبها الطبي، على “سير العمل بالمركز الطبي وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المركز والكوادر الطبية به من أجل حلحلتها وبغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة والمنطقة الجنوبية عامة” .

رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لمركز سبها… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤

كما أجرى حماد، زيارة تفقدية لخزان الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، “واطلع على مايعانيه الخزان من مشكلات بيئية كبيرة، مستمعاً إلى شروح وافية من مهندسي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، عن هذه المشكلات وتأثيرها على صحة المواطنين والبيئة بشكل عام، متعهداً بحلحلة كافة المختنقات بالمدينة بما يسهم في تقديم الخدمات لكافة أبناء الوطن”.

رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار – لخزان الصرف… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤

وعقب ذلك أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولة تفقدية على “عدد من المواقع الإنشائية، وعمارات الإسكان العام، بالإضافة إلى إطلاعه على أوضاع المدينة بشكل عام عن قرب”.

وأكد حماد، خلال الجولة، أن “الحكومة الليبية ستشرع بالتعاون مع صندوق التنمية والإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في إنجاز العديد من المشاريع التنموية ولحلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها المدينة”.

وأجرى حمّاد أيضا، جولةً تفقدية على مباني وكليات جامعة سبها، والتقى رئيسَ جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، وعددا من عمداء الكليات الجامعية بجامعة سبها.

رئيس الوزراء يبحث رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار ورئيس لجنة الإعمار احتياجات جامعة سبها الضرورية سبها \ 15… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤

وبحث حمّاد، “المختنقات التي تعاني منها الجامعة واحتياجاتها الضرورية، وصيانة مرافقها التعليمية من مباني و قاعات دراسية ،وكذلك المدرجات الجامعية المتوقفة، بالإضافة إلى بحث عملية الصيانة الضرورية بكافة المشاريع، وخاصة المتوقفة منها، والعمل على إدخال الجامعة ضمن خطط التطوير والتنمية التي أطلقها الصندوق من أجل إنجاح العملية التعليمية للطلاب بالمنطقة الجنوبية”.

كما تفقد خلال الزيارة، المَرافق التعليمية التكميلية الأخرى بالجامعة، كالمعامل الخاصة بالدراسة الميدانية للطلاب، التي تحتاج إلى صيانة دورية دائمة.

هذا ورافقه في الجولة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ووزير الدفاع احميد حومة ووكيل وزارة الحكم المحلي السيد أبو بكر الزوي.