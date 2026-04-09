«حنظلة» الإيرانية تحصل على معلومات حساسة لمسؤولين عسكرييين إسرائيلين وعرب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق أمني جديد نفذته “مجموعة حنظلة” الإيرانية، تمكنت فيه من الحصول على بيانات حساسة تتعلق بمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وبحسب التقارير، تشمل البيانات المسربة معلومات شخصية وعسكرية حساسة لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، ما قد يُستغل في عمليات استخباراتية إلكترونية مستقبلية، ويعكس تزايد قدرات المجموعة الإيرانية في مجال الحرب الإلكترونية.

وأفادت المصادر بأن القراصنة اخترقوا هاتف هاليفي، ونشروا صورًا ومواد شخصية له ولعائلته، أبرزها توثيق زيارة إلى الأردن ولقاء جمعه بقائد الجيش الأردني يوسف أحمد الحنيطي.

كما تم نشر صور لاجتماعات في مقر هيئة الأركان العامة بقطر مع القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية كوريلا، حيث تظهر على الحائط صورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

في وقت سابق، نشر حساب “حنظلة” صورة حصرية لأعضاء الفريق المسؤول عن تصميم وتطوير طائرة “هرمس” المسيرة في شركة “إلبيت سيستمز”، إضافة إلى 14 غيغابايت من الوثائق الشخصية والسرية للغاية للرئيس السابق للموساد الإسرائيلي تامير باردو.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عسكري إيراني لوكالة “فارس” أن إيران تُحضّر لتنفيذ عمليات ردع ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن استمرار هجمات تل أبيب رغم وقف إطلاق النار المؤقت دليل على عجز الولايات المتحدة عن السيطرة على نتنياهو أو أن القيادة المركزية الأمريكية منحت إسرائيل حرية التصرف.

وفي سياق متصل، وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل والولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا بين واشنطن وطهران، مؤكدًا في بيان عملية “الوعد الصادق 4”: “إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان فورا، فسوف نرد ردًا مندما على المعتدين الأشرار في المنطقة”.

الحوثي: اليمن لن يقبل باستباحة إسرائيل لأي بلد عربي أو مسلم ولبنان لن يُستفرد به العدو

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أن صنعاء لن تقبل باستباحة إسرائيل لأي بلد عربي أو مسلم، ولن تسمح بتنفيذ مخططها الإرهابي لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط.

وكتب الحوثي على منصة “إكس”: “اليمن لن يقبل باستباحة كيان العدو الإسرائيلي لأي بلد عربي أو مسلم وتنفيذ مخططه الإرهابي بتغيير الشرق الأوسط، ولبنان المقاومة والصمود لن يستفرد به الكيان، وقد يكون للسيد القائد خطاب غدًا كما في الأسابيع الماضية وعنده الخبر اليقين”.

هيئة الأركان الأمريكية تشكر شركاء الخليج على دعمهم العسكري وتؤكد جاهزية القوات لاستئناف العمليات

أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين عن شكره العميق لشركاء واشنطن في الخليج الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحمايتها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يوم الأربعاء، قال الجنرال دان كين: “أود أن أتقدم بالشكر لشركائنا في الخليج الذين قاتلوا معنا كل يوم، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، والأردن، الذين انضموا إلينا جميعًا للدفاع عن مصالحنا”.

ورحب الجنرال دان كين باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن وزارة الحرب الأمريكية تظل في حالة تأهب قصوى لاستئناف العمليات العسكرية “إذا دعت الضرورة”.

وأوضح كين: “نرحب بوقف إطلاق النار الحالي، ونأمل أن تختار إيران مسارًا يؤدي إلى سلام دائم”، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي “مجرد هدنة”، مضيفًا: “القوات المشتركة تبقى على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية بنفس السرعة والدقة التي أظهرناها خلال الفترة الماضية إذا صدرت الأوامر بذلك”.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن العمليات العسكرية منذ انطلاقها استهدفت أكثر من 13 ألف هدف، من بينها أكثر من 4000 هدف ديناميكي تمت معالجتها فور ظهورها في ميدان المعركة.

وأضاف كين أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير نحو 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ما يعادل أكثر من 1500 هدف، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 450 منشأة لتخزين الصواريخ الباليستية، و800 منشأة لتخزين الطائرات المسيرة الهجومية.

وأشار إلى أن هذه الضربات أدت إلى تدمير الأنظمة الدفاعية بالكامل، وشبكات القيادة والتحكم واللوجستيات التابعة لإيران، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 2000 عقدة قيادة وتحكم، وتقويض القدرة الإيرانية على استهداف القوات الأمريكية والحليفة، بما يعكس الأثر الكبير للعمليات على البنية العسكرية الإيرانية.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية “ضخمة” على أي دولة تزوّد إيران بالأسلحة دون استثناء

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الدول التي تزود إيران بالأسلحة، من دون أي استثناء أو إعفاء.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستُفرض فورًا بنسبة 50% على أي دولة تمد إيران بالأسلحة، مشيرًا إلى أن ذلك سيشمل جميع السلع التي تصدرها تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا من لحظة الإعلان، دون أي استثناءات أو إعفاءات.