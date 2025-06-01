حوادث تحبس الأنفاس… ماذا يجري على كوكب الأرض؟

لا تزال سلسلة الكوارث والجرائم والحرائق والحوادث المأساوية تتوالى دون هوادة، لتخطف الأرواح وتترك خلفها جراحًا مفتوحة، فمن حافلة الرياضيين النيجيريين التي انقلبت بأحلام شبابها إلى الهاوية، إلى نيران قاتلة التهمت مستشفى في ألمانيا وأصابت العشرات، مرورًا بانهيار جسر روسي دموي، وسقوط طائرة صغيرة فوق منزل ألماني، وانفجار الغابات السورية بألسنة اللهب، وانفجار غضب في مترو سيئول، إلى جريمة عنف منزلي تهز مصر، وفي حين يلتقط العالم أنفاسه من هذه الكوارث، تُفجّر تطورات أخرى مزيدًا من القلق: أحكام بالإعدام في إيران تثير استياء حقوقي دولي، وأزمة مخدرات في تونس تقود إلى حكم قاسٍ على فتاة أجنبية، وجثة طفل سعودي تُستخرج من نهر تركي بعد بحث مأساوي امتد أيامًا، وانقلاب شاحنة في أمريكا يطلق ملايين النحل الهائج في سماء واشنطن، بينما الغارات الإسرائيلية لا تزال تزرع الموت في جنوب لبنان.

مصرع 22 رياضياً نيجيرياً في حادث مروّع أثناء عودتهم من مهرجان رياضي

قُتل 22 رياضيًا على الأقل في حادث مأساوي، عندما انحرفت حافلتهم عن جسر في ولاية كانو شمال نيجيريا، أثناء عودتهم من مشاركتهم في المهرجان الرياضي الوطني الذي استضافته ولاية أوجون الجنوبية الأسبوع الماضي.

وأعلن أبا كبير يوسف، حاكم ولاية كانو، أن الحادث وقع يوم السبت، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، التي كانت تقل أكثر من 30 راكبًا، لتنحرف عن جسر تشيروماوا على طريق كانو– زاريا السريع.

وأكد الحاكم أن 22 من الرياضيين لقوا حتفهم في الحادث، في حين نُقل عدد من الجرحى إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية.

وذكر يوسف أن الضحايا كانوا من ضمن بعثة ولاية كانو الرياضية، التي شاركت في المهرجان الذي يُعد من أهم الفعاليات الرياضية متعددة الرياضات في نيجيريا، ويُقام كل عامين بمشاركة رياضيين من الولايات الـ35 في البلاد.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن السبب الدقيق للحادث، فيما يجري فتح تحقيق شامل لمعرفة الملابسات.

وخيم الحزن على الوسط الرياضي في نيجيريا عقب الحادث، وسط دعوات رسمية وشعبية لتعزيز إجراءات السلامة في النقل الرياضي الجماعي، لا سيما خلال الفعاليات الكبرى.

حريق في مستشفى بألمانيا يودي بحياة 3 مرضى ويصيب أكثر من 50 شخصاً

لقي 3 مرضى مصرعهم وأُصيب أكثر من 50 آخرين بجروح، بينهم حالات خطيرة، جراء حريق اندلع الليلة الماضية في مستشفى “مارين كرانكنهاوس” بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.

وأفادت السلطات المحلية بأن الحريق اندلع في الطابق الأرضي من المستشفى، داخل غرفة في جناح رعاية المسنين بحي هوهنفيلده، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الطابق الأول، وأوضحت إدارة الإطفاء أن الدخان الكثيف تسرّب إلى جميع الطوابق الأربعة للمبنى المتضرر، ما استدعى إخلاء أجزاء واسعة من المستشفى.

ووفق متحدث باسم إدارة الإطفاء، فإن القتلى الثلاثة من البالغين، بينما أُصيب شخصان بجروح تهدد حياتهما، و16 آخرون بجروح خطيرة، إضافة إلى 36 مصاباً بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى أقسام الطوارئ داخل المستشفى أو إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وسخّرت فرق الإطفاء نحو 160 فرداً لمواجهة الحريق وإنقاذ المرضى، باستخدام سلالم دوارة وأغطية واقية من الدخان. وأشار المتحدث إلى أن الحريق أُخمد بعد نحو 20 دقيقة من اندلاعه، فيما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق.

ويُعد مستشفى “مارين كرانكنهاوس” أحد أكبر المستشفيات التابعة للكنيسة في شمال ألمانيا، ويضم نحو 600 سرير ويستقبل سنوياً ما يقارب 93 ألف مريض، وفق بياناته الرسمية.

انهيار جسر في بريانسك يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب العشرات

انهار جسر للسيارات في منطقة بريانسك الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية مساء السبت، ما أدى إلى حادث مروع شمل قطار ركاب وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

ونقلت وزارة الصحة عن نقل 17 مصابًا بينهم طفل إلى المستشفيات، اثنان منهم في حالة خطيرة. وأكدت إدارة السكك الحديدية في موسكو أن انحراف القطار عن مساره كان نتيجة “تدخل غير قانوني”، فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى احتمال تعرض الجسر للتفجير، دون تأكيد رسمي، وبدأ محافظ بريانسك ألكسندر بوغوماز تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.

مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل في غرب ألمانيا

لقيت امرأتان مصرعهما إثر تحطم طائرة صغيرة فوق منزل في منطقة كلايننبروخ قرب دوسلدورف في غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية السبت، والضحية الأولى كانت الطيارة البالغة من العمر 71 عاماً، والثانية مقيمة في المنزل وتبلغ من العمر 84 عاماً، وقد توفيت نتيجة الاصطدام.

وتسبب الحادث بأضرار كبيرة في سقف المنزل واندلع حريق في جزء منه، حيث أظهرت لقطات من موقع الحادث ذيل الطائرة المفصول عن الهيكل وفجوة كبيرة في جدار المنزل.

وأكدت السلطات أن الطائرة أبلغت عن مشاكل تقنية قبل وقوع الحادث، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق باستخدام خراطيم المياه.

حريق ضخم يلتهم أحراج السفكون في ريف اللاذقية والدفاع المدني يواصل جهود الإخماد

تواصل فرق الإطفاء في سوريا، لليوم الثاني، جهودها للسيطرة على حريق ضخم اندلع في أحراج قرية السفكون بريف محافظة اللاذقية، وسط ظروف صعبة ناجمة عن سرعة الرياح والطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة.

وأوضح الدفاع المدني السوري في بيان صدر مساء السبت، أن الحريق اندلع عصر اليوم نفسه في الغابات الحراجية بالمنطقة، مشيراً إلى أن وحداته، بالتعاون مع أفواج الإطفاء الزراعية وعدد من أهالي المنطقة، تعمل بأقصى طاقتها لمنع امتداد النيران إلى مساحات أوسع.

وفي تحديث لاحق، أشار الدفاع المدني إلى استمرار عمليات الإطفاء لساعات طويلة، وسط تحديات كبيرة تشمل تضاريس المنطقة، واشتداد الرياح، بالإضافة إلى وجود مخلفات الحرب، ما يعقد عمل الفرق الميدانية.

ولم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية، فيما لم تُعرف بعد الأسباب المباشرة لاندلاع الحريق. وتُعد منطقة السفكون من المناطق الحراجية الغنية في ريف اللاذقية، وتشهد بين الحين والآخر حرائق موسمية، تتسبب في خسائر بيئية كبيرة.

منذ عدة ساعات ولاتزال فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء تعمل بأقصى طاقاتها لتسيطر على الحريق الذي اندلع عصر أمس السبت 31 أيار في أحراج قرية السفكون في ريف اللاذقية رغم ما تواجهه من صعوبات بسبب جغرافية المنطقة والأحوال الجوية التي تساعد في انتشار الحريق و… pic.twitter.com/FvUYUu4dBi — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 31, 2025

حريق مميت في مستشفى ألماني يخلف 3 قتلى وعشرات المصابين

لقي ثلاثة مرضى مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر اندلاع حريق عنيف الليلة الماضية في مستشفى “مارين كرانكنهاوس” بحي هوهنفيلده في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأعلنت إدارة الإطفاء أن الضحايا الثلاثة من البالغين، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، بينما أُصيب 16 آخرون بجروح خطيرة و36 بجروح طفيفة.

اندلع الحريق في الطابق الأرضي من أحد مباني المستشفى داخل غرفة بجناح رعاية المسنين، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الطابق الأول. ورغم السيطرة على الحريق خلال 20 دقيقة، إلا أن الدخان الكثيف تسلل إلى جميع الطوابق الأربعة للمبنى، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عملية إخلاء واسعة.

شارك في عمليات الإطفاء والإنقاذ نحو 160 من عناصر الإطفاء، استخدموا سلالم دوارة وأخرى محمولة وأغطية واقية من الدخان لإنقاذ المرضى العالقين، الذين شوهد بعضهم وهم يلوحون من النوافذ طلباً للمساعدة.

وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات أخرى بعد تلقيهم إسعافات أولية في قسم الطوارئ، مضيفاً أن الوضع في المباني المجاورة خضع للفحص أيضاً.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن، في حين أظهرت التقديرات الأولية احتراق غرفة بالكامل دون تحديد حجم الأضرار المادية.

يشار إلى أن “مارين كرانكنهاوس” يُعد من أكبر المستشفيات الكنسية في شمال ألمانيا، ويضم نحو 600 سرير، ويستقبل سنوياً حوالي 93 ألف مريض.

حريق متعمد في مترو سيئول يصيب 152 شخصًا ويخلف أضرارًا مادية كبيرة

اندلع حريق متعمد على متن قطار مترو الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، يوم السبت، أدى إلى إصابة 152 راكبًا بينهم 23 نقلوا إلى المستشفى، إضافة إلى أضرار مادية تقدر بنحو 217 ألف دولار.

ونشب الحريق في عربة من قطار الخط الخامس بين محطتي “يوينارو” و”مابو”، حيث أشعل رجل في الستينيات النار في قطع من الملابس باستخدام ولاعة وخزان وقود، احتجاجًا على نتيجة دعوى طلاق، حسبما أبلغ الشرطة.

وتمكن الركاب وسائق القطار من السيطرة على الحريق مؤقتًا باستخدام طفايات الحريق قبل إخماده بالكامل بحلول الساعة 10:24 صباحًا.

وأصيب عدد من الركاب باختناق نتيجة الدخان، وتم نقل 23 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى الآخرون العلاج ميدانيًا، وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في مكان الحادث، وتعتزم إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه.

وتسبب الحريق في هروب أكثر من 400 راكب عبر النفق وتعطيل مؤقت لخدمات المترو بين محطتي “يويدو” و”أيوغيه”، وأكدت شركة مترو سيئول عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه به ومراجعة أسباب عدم بث كاميرات المراقبة أثناء الحادث.

فيديو صادم لاعتداء والد على طفلته يهز مصر.. والسلطات تتحرك



أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر رجلاً يعتدي بالضرب المبرح على طفلته، موجة غضب واسعة بين المواطنين، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى التدخل الفوري وإبلاغ النيابة العامة.

وتبين أن المعتدي هو والد الطفلة ويعمل “سايسًا” في منطقة المهندسين بالقاهرة، وأن الطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا وتعيش مع شقيقتيها (5 و6 سنوات) بعد وفاة والدتهن. وكشفت التحقيقات عن آثار إصابات جسدية على الطفلة استدعت رعاية طبية عاجلة.

وقد أوصى المجلس بإيداع الطفلات الثلاث في دار رعاية مناسبة، في ظل غياب أقارب مؤهلين لرعايتهن، مع ضمان تقديم الدعم النفسي والصحي اللازم.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع الأب، وسط دعوات شعبية لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال، في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تلقي آلاف البلاغات حول العنف الأسري واستغلال الأطفال في مصر خلال الأشهر الماضية.

الفيديو لسه جايلي شير. ارجوكم حسبي الله ونعمل وكيل فيه مجرم #اكسبلور #for #foryou #foryoupageofficiall #foryoupage❤️❤️ #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 تم النشر بواسطة ‏‎Nada Wahba‎‏ في الجمعة، ٣٠ مايو ٢٠٢٥

المحكمة العليا الإيرانية تصادق على حكم الإعدام بحق سجين سياسي متهم بـ”التعاون مع العدو”

أعلنت منظمة حقوقية أن المحكمة العليا في إيران أصدقت على حكم الإعدام الصادر بحق محمد أمين مهدوي شايسته، السجين السياسي البالغ من العمر 26 عاماً، المحتجز في سجن “قزل حصار” جنوب طهران، وحكمت عليه الشعبة 15 في محكمة الثورة العام الماضي بتهم تشمل “إهانة المقدسات الإسلامية” و”التعاون مع العدو” في إشارة إلى إسرائيل.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق بيدرام مدني، المدان بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات الاستئناف القانونية.

ووفق السلطات، أدين مدني الذي اعتقل عام 2020، بتهم تشمل التجسس والإفساد المالي، وجرى تنفيذ الحكم بناءً على أدلة رقمية وتحقيقات كشفت عن شبكة تجسس بقيادته.

تونس تحكم بالسجن 21 سنة على فتاة أجنبية تهرب الكوكايين عبر ميناء حلق الوادي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 21 عاما على فتاة أجنبية متورطة في تهريب الكوكايين إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي.

وبحسب المحكمة، المتهمة أخفت المخدرات داخل جسدها بعد تجزئتها في دولة أوروبية، وكشفت التحقيقات أنها جزء من شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات تستهدف السوق التونسية.

واعترفت الفتاة بأنها نفذت عدة عمليات تهريب سابقة بهدف الترويج داخل البلاد مقابل أموال، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بمثل هذه الأنشطة. لم يتم الكشف عن هويتها أو جنسيتها من قبل السلطات.

العثور على جثة طفل سعودي جرفته مياه نهر في طرابزون بعد 6 أيام من البحث

أعلنت السلطات التركية، السبت 1 يونيو 2025، العثور على جثة الطفل السعودي فيصل الشيخ (9 سنوات) الذي جرفته مياه نهر هالديزن في منطقة أوزونغول بولاية طرابزون شمالي تركيا، بعد ستة أيام من البحث المتواصل.

وكان الطفل قد انزلق من يد والده أثناء محاولته شرب الماء من النهر، ليسقط فجأة وتدفعه المياه الجارفة بعيدًا، وشارك في عمليات البحث فرق إنقاذ وغواصون وطائرات مسيّرة، وسط متابعة مباشرة من السفارة السعودية.

وحضر السفير السعودي في تركيا، فهد أبو النصر إلى موقع الحادثة، والتقى بعائلة الطفل، وأعربت السفارة عن خالص تعازيها، وقدمت الشكر للسلطات التركية على جهودها المكثفة.

فرار ملايين النحل بعد انقلاب شاحنة قرب الحدود الكندية في ولاية واشنطن

أعلنت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية، الجمعة، عن فرار ملايين من نحل العسل إثر انقلاب شاحنة كانت تنقل خلايا نحل قرب مدينة ليندن الواقعة شمال الولاية، بالقرب من الحدود الكندية.

وأفادت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31,751 كيلوغراماً من خلايا النحل، وقدّرت عدد النحل الذي فرّ نتيجة الحادث بنحو 250 مليون نحلة، ودعت الشرطة السكان عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجنّب المنطقة، محذّرة من احتمال وجود أسراب نحل هاربة قد تهاجم المارة.

ووفقاً لإدارة الطوارئ، وقع الحادث في ساعة مبكرة من الصباح بعدما فشل السائق، الذي لم يصب بأذى، في اجتياز أحد المنعطفات الضيقة، ما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الاستعانة بأكثر من عشرين مربي نحل محلياً للمساعدة في استعادة الخلايا وجمع النحل المتناثر، وسط مساعٍ لإعادته إلى الخلايا والعثور على الملكات خلال اليومين المقبلين، وأكدت السلطات أن الهدف هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من النحل.

وتُعد تربية النحل التجارية جزءاً حيوياً من القطاع الزراعي الأميركي، حيث يتم نقل الخلايا بين الولايات لتلقيح المحاصيل الزراعية. وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، يساهم نحل العسل في تلقيح محاصيل بقيمة تقدّر بـ15 مليار دولار سنوياً، تشمل أكثر من 130 نوعاً من الفواكه والخضروات.

250 million bees escape after truck overturns in Washington State yesterday on May 30, 2025. pic.twitter.com/sED6YCiTUm — non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 31, 2025

250 million bees escape after truck overturns in US. pic.twitter.com/2DrC3JW338 — Rebecca (@RebeccaSS03) June 1, 2025

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في تصعيد جديد

قُتل شخص وأُصيب آخر جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان، اليوم الأحد، في تصعيد مستمر تشهده المنطقة الحدودية منذ أسابيع.

وذكرت مصادر محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محيط بلدة أرنون، ما أدى إلى مقتل شخص كان على متنها. وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة مواطن لبناني نتيجة غارة أخرى طالت سيارة في بلدة بيت ليف.

ويأتي هذا التصعيد بعد مقتل شخص السبت، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة دير الزهراني.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات متفرقة في الجنوب اللبناني، مستهدفة ما تصفه بـ”مواقع تابعة لحزب الله”، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ عام 2006 بموجب القرار الدولي 1701.

ويثير التصعيد الأخير مخاوف من تفاقم الوضع الميداني، في وقت تتصاعد فيه الدعوات اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي وانسحاب إسرائيل من الأراضي المتبقية تحت احتلالها في الجنوب.

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد بسبب التبعية العائلية

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، اليوم الأحد، عن صدور قرار رسمي بسحب الجنسية الكويتية من الإعلامي المعروف شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 634 لسنة 2025.

وجاء القرار على خلفية سحب جنسية والده، حيث كان شعيب راشد قد حصل على الجنسية الكويتية بالتبعية العائلية، وبموجب القرار الحكومي، يتم سحب الجنسية من كافة الأفراد الذين اكتسبوها من والده بطريق التبعية.

ونقل حساب “شبكة الكويت” على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن القرار يأتي في إطار ما وصفته الجهات الرسمية بـ”مراجعة دقيقة لأوضاع الجنسيات الممنوحة”، ضمن جهود لضمان تطبيق القوانين المنظمة للجنسية الكويتية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها السلطات الكويتية في السنوات الماضية، تتعلق بإعادة النظر في ملفات الجنسية التي تم منحها بطريق التبعية أو بوسائل أخرى، لضمان الالتزام باللوائح القانونية.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الإعلامي شعيب راشد على القرار.