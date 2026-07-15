حوادث دامية تتصدر المشهد العالمي.. ما أبرزها؟

شهد العالم خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة تصدّرتها هزة أرضية ضربت جنوب تركيا وشعر بها سكان شمال سوريا، إلى جانب جدل سياسي بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة معدلة أثارت تساؤلات حول كندا وغرينلاند وفنزويلا، وفي تطورات أمنية، عُثر على جثة بحّار هندي فُقد إثر هجوم على سفينة قبالة عُمان وسط تصاعد التوترات في الخليج، كما شهدت الولايات المتحدة حوادث دامية شملت تحطم مروحية لمكافحة الحرائق ومقتل شخص برصاص عناصر الهجرة، وفي أوروبا، تعاملت الشرطة الألمانية مع مسلح في دريسدن، بينما تواصل السلطات البلجيكية التحقيق في حريق مأساوي وسط بروكسل أسفر عن سقوط ضحايا.

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب غازي عنتاب التركية وسكان شمال سوريا يشعرون بها

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء عند الساعة 21:27، وكان مركزها في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأوضح المركز الوطني للزلازل أن مركز الهزة يقع على بعد نحو 106 كيلومترات شمال غربي مدينة حلب، مشيرًا إلى أن سكان عدد من المناطق في شمال سوريا شعروا بها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان مدينة غازي عنتاب شعروا بالهزة في التوقيت نفسه، موضحةً أن مركزها كان في منطقة شهيد كامل داخل الولاية.

وأثارت الهزة حالة من القلق المؤقت بين سكان المدينة، بعدما شعر بها عدد كبير من الأهالي، دون ورود معلومات عن تسجيل أضرار مادية أو إصابات حتى الآن.

وتأتي الهزة في منطقة شهدت نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير 2023، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتواصل الجهات المختصة في تركيا وسوريا متابعة النشاط الزلزالي وتسجيل أي هزات جديدة ضمن عمليات الرصد المستمرة.

ترامب ينشر صورة معدلة لقادة العالم تتضمن كندا وغرينلاند وفنزويلا تحت العلم الأمريكي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة معدلة عبر منصة “تروث” تجمع عددًا من قادة العالم، تضمنت تغييرًا في تفاصيل الخريطة الظاهرة داخل الصورة الأصلية، حيث استُبدلت خريطة أوكرانيا بخريطة تشمل كندا وغرينلاند وفنزويلا مغطاة بالعلم الأمريكي.

وذكرت صحيفة “Ilta-Sanomat” الفنلندية أن الصورة التي استخدمها ترامب تعود إلى لقطة التُقطت خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين إلى واشنطن في أغسطس 2025، حيث كانت خريطة أوكرانيا تظهر بجوار مكتب الرئيس الأمريكي في النسخة الأصلية من الصورة.

وأضافت الصحيفة أن النسخة المعدلة من الصورة أزالت خريطة أوكرانيا واستبدلتها بخريطة أخرى يظهر فيها العلم الأمريكي فوق كندا وغرينلاند وفنزويلا، معتبرة أن هذا التعديل تضمن إشارات مرتبطة بمطالبات إقليمية أمريكية.

ولم يرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنشور بأي تعليق يوضح الهدف من الصورة أو الرسالة التي أراد إيصالها، واكتفى بمشاركتها عبر حسابه على منصة “تروث”.

ويأتي نشر الصورة في ظل مواقف سابقة عبّر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدول الثلاث، إذ سبق أن تحدث عن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، كما أبدى اهتمامًا بضم غرينلاند، إضافة إلى تصريحات سابقة تناول فيها الوضع في فنزويلا.

وتعيد الصورة الجدل حول القضايا التي أثارتها تصريحات ترامب بشأن النفوذ الأمريكي والتوسع الجغرافي، خصوصًا مع استمرار الاهتمام الإعلامي بأي إشارات تصدر عنه مرتبطة بعلاقات الولايات المتحدة مع دول الجوار والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

العثور على جثة بحّار هندي فُقد في هجوم على سفينة قبالة عُمان وسط التوتر بين طهر

أُعلن اليوم الأربعاء العثور على جثة البحّار الهندي هيرامب كارماكار، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد فقدانه إثر هجوم استهدف سفينة الشحن «جي إف إس غالاكسي» التي ترفع العلم القبرصي قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وقال مانوج ياداف، مسؤول في نقابة البحارة الهنود، إن الشركة المالكة للسفينة أبلغته مساء الثلاثاء بأن خفر السواحل العُمانيين عثروا على جثة كارماكار، وذلك بعد نحو 60 ساعة من فقدانه عقب الهجوم.

وكان كارماكار، وهو مهندس بحري من مدينة بونا الهندية، ضمن طاقم السفينة الذي يضم 23 فرداً، بينهم 10 هنود، وقد جرى إنقاذ بقية أفراد الطاقم بعد تعرض السفينة لأضرار وحريق في غرفة المحركات.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة تعطلت بسبب الحريق والأضرار، متهمةً إيران بالوقوف وراء الهجوم، في حين يأتي الحادث ضمن تصعيد متزايد بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها الشديد إزاء استهداف السفن التجارية في المنطقة، ودعت إلى وقف الهجمات على الملاحة التجارية والبنية التحتية المدنية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بعد إعلان إيران إغلاقه وشنّها هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على دول مجاورة رداً على الضربات الأميركية.

تحطم مروحية لمكافحة حرائق الغابات في كولورادو ومصرع الطيار

أعلنت السلطات الأمريكية تحطم مروحية كانت تشارك في عمليات مكافحة حرائق الغابات بولاية كولورادو، ما أدى إلى مقتل الطيار الوحيد الذي كان على متنها.

وذكرت شرطة مقاطعة جونيسون أن المروحية سقطت يوم الأحد في خزان مياه سيلفر جاك، حيث تمكن غواصون من انتشال جثة الطيار من موقع الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن المروحية من طراز “كامان إيروسبيس K-1200″، وإنها تحطمت لأسباب لم تُعرف بعد، قبل أن تنقلب عقب سقوطها. وأوضحت أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق في ملابسات الحادث.

وكان الطيار يساعد فرق الإطفاء في مواجهة حريق “غولد ماونتن” الذي اندلع قبل نحو أسبوعين في جنوب غرب كولورادو، وامتد إلى مساحة تقارب 57 ميلاً مربعًا (148 كيلومترًا مربعًا). وأفادت السلطات بأن السيطرة على الحريق بلغت نحو 13% حتى صباح الاثنين.

مقتل رجل برصاص ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية مين

أفادت شبكة “سي إن إن” بمقتل شخص في مدينة بيدفورد بولاية مين الأمريكية، في ثاني حادث إطلاق نار مميت ينفذه عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال أقل من أسبوع.

ونقلت الشبكة عن السيناتور أنغوس كينغ قوله إن القتيل كان “هدفًا لعملية لإنفاذ قوانين الهجرة”، مشيرًا إلى أن متظاهرين بدأوا بالتجمع في حديقة قريبة من موقع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مقتل مهاجر مكسيكي برصاص عميل فيدرالي في مدينة هيوستن، ما أثار احتجاجات واسعة ومطالبات بزيادة الشفافية والمساءلة بشأن تصرفات مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.

كما تجددت الدعوات لمحاسبة عناصر إدارة الهجرة والجمارك بعد حوادث سابقة أثارت جدلًا، من بينها مقتل رينيه غود، البالغة من العمر 37 عامًا، والممرضة أليكس بريتي، البالغة من العمر 37 عامًا، خلال عمليات نفذها عملاء الهجرة الفيدراليون في مينيابوليس.

الشرطة الألمانية تحيّد مسلحاً هتف بشعارات إسلامية بعد تهديده بإطلاق النار في دريسدن

أعلنت الشرطة الألمانية أنها تمكنت من تحييد رجل مسلح كان يهدد بإطلاق النار على المارة أمام متجر كبير في مدينة دريسدن، حيث استخدمت قوات الأمن أسلحتها لإيقافه خلال عملية أمنية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (DPA) عن أجهزة إنفاذ القانون، أُصيب الرجل البالغ من العمر 41 عاماً بجروح بعد تدخل الشرطة، فيما لم تسجل إصابات بين المدنيين أو عناصر الأمن.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به كان يحمل سلاحاً نارياً يشبه البندقية، وكان يطلق هتافات ذات طابع ديني أثناء قيامه بأعمال عدائية، كما أطلق النار باتجاه رجال الشرطة خلال محاولة اعتقاله، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الرجل واعتقاله أمام متجر كبير في منطقة فريدريششتات بمدينة دريسدن، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية في موقع الحادث وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصادرت السلطات السلاح المستخدم لإخضاعه للفحص الفني والجنائي، فيما فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث ودوافع المشتبه به.

العثور على 5 جثث إثر حريق في موقع بناء داخل مبنى “أوكسي” وسط بروكسل

أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل العثور على 5 جثث عقب اندلاع حريق في موقع بناء داخل مبنى “أوكسي” وسط العاصمة البلجيكية، بينما تتواصل عمليات البحث عن شخص لا يزال في عداد المفقودين.

وأوضح مكتب المدعي العام أن احتمال العثور على مزيد من الجثث لا يزال قائمًا، في ظل استمرار أعمال البحث داخل المبنى.

وأشار أحد المدعين العامين إلى أن الحريق بدأ بشكل محدود في الطابق الثاني من المجمع، حيث تدخلت فرق الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران، قبل تنفيذ عمليات تفتيش واسعة داخل موقع البناء.

وأضاف أن فرق الطوارئ تمكنت لاحقًا من الوصول إلى أحد المصاعد، حيث عثرت على عدة جثث داخل مقصورة المصعد.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية أفادت في وقت سابق بالعثور على عدد من الجثث داخل مصعد، لافتةً إلى أن نحو 250 عاملًا كانوا موجودين في موقع المشروع عندما اندلع الحريق، أمس الثلاثاء.

ومع بدء انتشال الضحايا، وصل ملك بلجيكا فيليب ورئيس الوزراء بارت دي ويفر إلى محيط المبنى، الذي فرضت السلطات طوقًا أمنيًا واسعًا حوله، دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

ويقع مبنى “أوكسي” في منطقة المشاة وسط بروكسل، ويخضع حاليًا لأعمال تجديد، بعدما كان مقرًا سابقًا لإدارة العاصمة البلجيكية، على أن يتحول إلى مجمع متعدد الاستخدامات يضم مكاتب ومطاعم وغرفًا فندقية وشققًا سكنية.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع بحلول نهاية عام 2026، بينما تتولى شركتا “وايتوود” و”إيموبيل” تنفيذ أعمال التطوير.

وتواصل السلطات البلجيكية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث داخل موقع الحادث.