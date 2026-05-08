حوادث دامية تهزّ الصين وأوروبا وأمريكا

في مشهد دولي متسارع تتقاطع فيه الكوارث والحوادث الأمنية والجرائم الصادمة، شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة أحداث لافتة عكست حجم التوترات والمخاطر في أكثر من قارة. فمن انفجار مدمّر داخل مصنع للألعاب النارية في الصين خلّف عشرات القتلى، إلى جرائم عائلية مأساوية في النمسا والولايات المتحدة هزّت الرأي العام، مرورًا بهجمات سيبرانية استهدفت جامعات كبرى عطّلت أنظمة التعليم، وصولًا إلى اعتداءات فردية وأزمات أمنية في البرازيل وألمانيا، تتكشف صورة عالم مضطرب تتداخل فيه الحوادث الصناعية والأمنية والرقمية والإنسانية، وسط تحقيقات متواصلة ومحاولات لاحتواء تداعيات هذه الوقائع المتسارعة.

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع ألعاب نارية في الصين إلى 37 شخصًا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في إقليم هونان جنوب الصين إلى 37 قتيلًا، في حصيلة جديدة تعكس حجم الكارثة التي هزت المنطقة.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” قد أعلن في وقت سابق أن انفجارًا كبيرًا وقع داخل مصنع للألعاب النارية في وسط الصين، ما أسفر حينها عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين.

وبحسب القناة، وقع الانفجار مساء يوم الاثنين داخل شركة متخصصة في تصنيع وعرض الألعاب النارية في مدينة ليويانغ التابعة لمقاطعة هونان.

وفي تطور لاحق، ذكرت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على مديري الشركة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار.

تعد مصانع الألعاب النارية من المواقع الحساسة صناعيًا في الصين، حيث تخضع لإجراءات سلامة صارمة بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال، وتُفتح عادة تحقيقات رسمية بعد أي حوادث من هذا النوع لتحديد أسباب الخلل والمسؤوليات.

جريمة عائلية تهزّ النمسا.. مسنّ يقتل زوجته وابنته في لينز

أفادت الشرطة النمساوية بأن رجلاً يبلغ من العمر 88 عاماً أقدم على قتل زوجته (89 عاماً) وابنتهما (61 عاماً) بإطلاق النار عليهما في أحد شوارع مدينة لينز.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على رسالة وداع في موقع الحادث خارج أحد النُزل، بينما لم يُعرف بعد الدافع وراء الجريمة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الزوجة وابنتها كانتا تقيمان في ألمانيا وقد حضرتا إلى النمسا في زيارة عائلية.

وأضافت السلطات أن السلاح المستخدم هو مسدس قديم كان بحوزة الرجل بشكل قانوني، وقد تم العثور عليه في مكان الحادث.

وأعربت وزيرة العدل النمساوية ووزيرة شؤون المرأة عن صدمتهما، داعيتين إلى تشديد إجراءات التعامل مع الأسلحة، مؤكدتين أنه “لا مكان للأسلحة في المنازل أو الشوارع دون تأمين مناسب”.

إدانة أمريكية بقتل حفيدتها بعد إجبارها على شرب الويسكي كعقاب

أدانت هيئة محلفين في ولاية لويزيانا الأمريكية امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا بتهمة القتل غير العمد، بعد وفاة حفيدتها البالغة أربع سنوات إثر إجبارها على شرب كمية كبيرة من الويسكي، وفق ما أوردته صحيفة ديلي ستار.

ووقعت الحادثة في أبريل 2022 بمدينة باتون روج، بعدما تناولت الطفلة تشاينا ريكورد رشفة من زجاجة خمر داخل المطبخ، ما أثار غضب جدتها روكسانا ريكورد، التي أجبرتها على الركوع ثم إرغامها على شرب ما تبقى من زجاجة ويسكي سعتها 750 ملليلترًا، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.

وأشارت التقارير إلى أن والدة الطفلة كاديا ريكورد، البالغة 27 عامًا، كانت حاضرة أثناء الواقعة دون أن تتدخل لوقف ما يحدث.

وعثرت فرق الإسعاف على الطفلة فاقدة للوعي داخل المنزل، بينما أظهرت الفحوصات الطبية أن نسبة الكحول في دمها تجاوزت بثماني مرات الحد القانوني المسموح به للسائقين البالغين في الولايات المتحدة.

وقالت المدعية العامة دانا كامينغز إن الجدة كانت تعامل حفيدتها بطريقة مختلفة عن بقية الأطفال، مضيفة أن المتهمة واصلت حياتها بشكل طبيعي بينما كانت الطفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

في المقابل، دفع محامي الدفاع بأن الحادثة كانت مأساوية وغير مقصودة، مؤكدًا أن المتهمة حاولت إنعاش الطفلة بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت في البداية تهمة القتل إلى الجدة، قبل أن تدينها هيئة المحلفين بتهمة القتل غير العمد.

كما وُجهت تهمة القتل إلى والدة الطفلة، على أن تمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وتثير القضية صدمة واسعة في الولايات المتحدة، وسط تجدد النقاشات المتعلقة بحماية الأطفال من العنف الأسري والإهمال داخل المنازل.

هجوم سيبراني يضرب جامعات أمريكية كبرى ويعطّل منصة تعليمية

أفادت وسائل إعلام غربية بتعرض عدد من الجامعات الأمريكية الشهيرة، من بينها جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد، لهجوم سيبراني واسع أدى إلى تعطّل منصة تعليم إلكتروني تُستخدم في الدراسة عن بُعد.

وبحسب التقارير، تبنّت مجموعة قرصنة إلكترونية معروفة تنشط منذ عام 2019 الهجوم، وادعت أنها أعادت اختراق أنظمة المنصة، مهددة بنشر بيانات طلابية حساسة إذا لم يتم التواصل معها قبل تاريخ محدد في مايو الجاري.

وأشارت الرسائل المنسوبة للمهاجمين إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى خوادم تابعة للشركة المشغّلة للمنصة التعليمية، ما أدى إلى اضطراب واسع في الخدمة داخل عدة جامعات.

من جانبها، قالت جامعة ستانفورد إن المنصة التعليمية أصبحت غير متاحة مؤقتاً بسبب مشكلة تقنية لدى مزود الخدمة، بينما أوضحت الشركة المشغّلة أنها اكتشفت ثغرة أمنية جرى احتواؤها، وأنها تعمل على معالجة آثارها.

وأضافت التقارير أن البيانات التي تم تسريبها في اختراق سابق قد تتضمن أسماء الطلاب، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقامهم الجامعية، إضافة إلى رسائل خاصة بين المستخدمين، ما أثار قلقاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة.

البرازيل.. طعن مصفف شعر داخل صالون تجميل بعد خلاف على قصة شعر

ألقت الشرطة في مدينة ساو باولو في البرازيل القبض على امرأة بعد اتهامها بطعن مصفف شعر داخل صالون تجميل، إثر خلاف حاد بسبب عدم رضاها عن نتيجة صبغ شعرها وتصفيفه.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة دخول المرأة إلى الصالون واقترابها من المصفف أثناء عمله مع زبونة أخرى، قبل أن تُخرج سكيناً من حقيبتها وتطعنه من الخلف بين الكتفين.

وسارع الموجودون داخل الصالون إلى التدخل والسيطرة عليها، فيما فرّ المصاب نحو الخارج وهو في حالة ذعر، قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج، حيث تبيّن أن إصابته سطحية.

وبحسب التحقيقات، فإن بداية الخلاف تعود إلى زيارة سابقة للمرأة للصالون قبل أيام، حيث نشرت في البداية تعليقات إيجابية، لكنها عادت لاحقاً غاضبة مدعية أن تسريحة شعرها لم تعجبها، وطلبت استرداد أموالها.

كما أفادت تقارير بأنها أطلقت تهديدات سابقة ضد المصفف، وصلت إلى التهديد بإيذائه إذا لم تُلبَّ مطالبها، قبل أن تتصاعد المواجهة يوم الحادثة إلى اعتداء مباشر.

وأكدت الشرطة أن المشتبه بها اعترفت بالهجوم، بينما شدد المصفف في بيان على أن الحادثة تُعد جريمة خطيرة ولا يمكن اعتبارها مجرد خلاف بسيط، مشيراً إلى مراجعة إجراءات الأمان داخل الصالون بعد الواقعة.

اقتحام بنك واحتجاز رهائن في ألمانيا وسط عملية أمنية واسعة

أطلقت الشرطة الألمانية، الجمعة، عملية أمنية واسعة في بلدة سينزيغ جنوب غربي ألمانيا، عقب تقارير عن احتجاز رهائن داخل فرع مصرفي إثر محاولة سطو مسلح، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن الحادث بدأ صباح الجمعة مع وصول سيارة مصفحة لنقل الأموال إلى أحد فروع البنوك وسط البلدة، قبل أن يتطور الوضع سريعًا داخل المبنى، ما دفع السلطات إلى التدخل وفرض طوق أمني واسع في المنطقة.

وأكدت الشرطة الألمانية أن عدة مشتبه بهم وعددًا من الرهائن ما زالوا داخل البنك، بينهم سائق المركبة المصفحة التي كانت تنقل الأموال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حفاظًا على سير العملية الأمنية.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، انتشرت وحدات خاصة من الشرطة في محيط الموقع بعد وقت قصير من بدء الحادث، فيما حلقت مروحية تابعة للشرطة فوق وسط البلدة ضمن عمليات المراقبة والتأمين.

وأوضحت السلطات أنها اتخذت إجراءات أمنية واسعة لتطويق المنطقة المحيطة بالبنك، مشيرة إلى عدم وجود خطر مباشر على السكان خارج نطاق الطوق الأمني.

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث وعدم تداول معلومات غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار العملية الأمنية ومحاولات احتواء الموقف.

وتشهد ألمانيا بين الحين والآخر حوادث سطو تستهدف مركبات نقل الأموال أو المؤسسات المصرفية، ما يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة في المدن والمناطق الحيوية.