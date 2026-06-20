حوادث دامية تهزّ عدّة دولٍ.. كوارث طبيعية ووقائع مأساوية

في مشهد عالمي متسارع للأحداث، تتوالى التطورات بين كوارث طبيعية وحوادث مأساوية ووقائع أمنية لافتة، عكستها سلسلة من الأخبار التي شهدتها عدة دول خلال الساعات الماضية، فقد ضربت هزات أرضية مناطق في اليونان ومصر دون خسائر تُذكر، فيما شهدت تركيا حادث تسرب كلور داخل فندق أسفر عن إصابات بين السياح قبل استقرار حالتهم، وعلى صعيد آخر، هزّ حادث تصادم قطارين في بريطانيا الرأي العام بعد سقوط قتلى وجرحى، بينما تحولت ضفة نهر في الولايات المتحدة إلى مسرح لاشتباكات جماعية واعتقالات، وفي مصر، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أثارت جدلاً واسعًا بعد وفاة بائعة شاي في حادث سير، وسط اتهامات متعددة تطال المتورطين.

زلزال بقوة ٥٫٨ درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان دون تسجيل أضرار حتى الآن



هز زلزال بقوة ٥٫٨ درجة جزيرة كريت التابعة لـ اليونان، السبت، دون تسجيل أي أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن، وفق ما أفادت به وكالات رصد الزلازل.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الهزة الأرضية وقعت على عمق ١٣ كيلومترا تحت سطح الأرض، ما يجعلها من الزلازل المتوسطة العمق.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال تم تحديده على بعد ٦٩ كيلومترا جنوب غربي مدينة ريثمنو في جزيرة كريت، وهي من أكبر الجزر اليونانية وأكثرها نشاطا زلزاليا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأظهرت البيانات الأولية أن الزلزال لم يتسبب في أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى لحظة الإعلان، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة الوضع لرصد أي ارتدادات محتملة.

وتقع جزيرة كريت ضمن نطاق جيولوجي نشط يتأثر بحركة الصفائح التكتونية في منطقة البحر المتوسط، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية بين الحين والآخر، بعضها يكون محسوسا في مناطق واسعة من جنوب اليونان.

تسرّب كلور في فندق فاخر بأنطاليا يُصيب 25 سائحًا بينهم 5 روس

أُصيب 25 سائحًا بحالات تسمم نتيجة تسرّب غاز الكلور داخل أحد الفنادق المصنفة خمس نجوم في ولاية أنطاليا التركية، بينهم 5 مواطنين روس، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وبحسب وكالة الأناضول، وقع الحادث أثناء تنفيذ أعمال معالجة وتنظيف داخل مسبح الفندق، حيث أدى تسرّب الكلور إلى تعرض عدد من النزلاء لأعراض استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وعقب الحادث، سارعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى نقل المصابين إلى مستشفيات منطقة مانافغات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات المختصة للتأكد من سلامة جميع النزلاء.

وأكدت التقارير أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج واستقرار أوضاعهم الصحية، دون تسجيل حالات حرجة أو وفيات جراء الحادث.

ويُعد الكلور من المواد المستخدمة على نطاق واسع في تعقيم المسابح والمنشآت المائية، إلا أن أي خلل في إجراءات التخزين أو الاستخدام قد يؤدي إلى تسربات تشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

مقتل شخص وإصابة 89 في اصطدام قطارين قرب بيدفورد البريطانية و11 في حالة خطرة

شهدت منطقة قريبة من مدينة بيدفورد البريطانية حادث اصطدام قطارين، أسفر عن مقتل سائق أحد القطارين وإصابة 89 شخصًا، بينهم 11 في حالة خطرة، وفق ما أعلنت شرطة النقل البريطانية.

وبحسب المعطيات الأولية، وقع الاصطدام بشكل مفاجئ دون سابق إنذار واضح، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر داخل العربات، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن أحد الركاب ويدعى بيتر ناب، كان على متن أحد القطارين، أنه لم يلحظ أي مؤشرات تحذيرية قبل وقوع الاصطدام، مشيرًا إلى أنه لم يسمع صرير عجلات أو صفارات إنذار قبل لحظة الصدمة.

وأضاف أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، موضحًا أنه ظن في البداية أن انفجارًا قد حدث، قبل أن يشاهد دخانًا كثيفًا وركابًا ملقين على الأرض ووجوههم مغطاة بالدماء، فيما كان العديد من الركاب في حالة صراخ وبكاء نتيجة قوة الاصطدام.

وتواصل فرق الطوارئ البريطانية عملها في موقع الحادث لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات، بينما فتحت شرطة النقل تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الاصطدام وما إذا كانت هناك عوامل تقنية أو بشرية وراء الحادث.

هزة أرضية بقوة ٥٫١٢ درجة تضرب شمال غرب مرسى مطروح دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية بلغت قوتها ٥٫١٢ درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مدينة مرسى مطروح.

وبحسب البيانات الرسمية، وقع الزلزال على بعد ٤٦٦ كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح، في تمام الساعة ١٢ و٧ و٢٧ دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت على خط عرض ٣٤٫٧١ شمالا وخط طول ٢٤٫٢٥ شرقا، وعلى عمق ٤٤٫٨٠ كيلومترا تحت سطح الأرض، وهو ما يشير إلى وقوعها في نطاق بحري ضمن البحر المتوسط.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال لم يشعر به المواطنون داخل الأراضي المصرية، كما لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع مصر بالقرب من نطاقات تكتونية نشطة في شرق البحر المتوسط، خاصة منطقة القوس الهيليني وقبرص، التي تعد من أبرز مصادر النشاط الزلزالي الذي قد يؤثر على السواحل الشمالية للبلاد بين الحين والآخر.

جريمة تهز مصر.. النيابة توجه 3 اتهامات في حادث مصرع بائعة الشاي بحدائق الأهرام

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا بشأن حادث مصرع بائعة شاي في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف في الشارع المصري بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادث ويظهر لحظاته الأخيرة.

وأوضحت النيابة أنها باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة تعمل في بيع المشروبات الساخنة وإصابة أخرى أثناء وجودهما بمحل عملهما.

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، والاستماع إلى أقوال المصابة وعدد من الشهود، حيث بلغ عددهم خمسة أشخاص، للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة القاصر كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث وفقًا لشهادات بعض الشهود، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات، في حين كانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن الشاب هو من كان يقود المركبة.

كما بينت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكن نجله من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في القتل الخطأ والإصابة وإتلاف مركبة مملوكة للمجني عليها، إضافة إلى قيادة مركبة دون ترخيص. كما وجهت اتهامات إضافية للمتهم الأول ووالده بتمكين قاصر من قيادة سيارة دون ترخيص، ووجهت للأب أيضًا تهمة تعريض طفل للخطر.

وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في حين تتواصل إجراءات استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

ضفة نهرية في أمريكا تتحول إلى ساحة اشتباكات جماعية.. اعتقال 6 أشخاص بعد شجار عنيف على نهر كونغاري

شهدت ضفة نهر كونغاري في مقاطعة كالهون بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية حادثة شجار جماعي عنيف، أسفرت عن اعتقال 5 رجال وامرأة، بعد اندلاع مواجهات بين عشرات الأشخاص على ضفة نهرية خلال فعالية ترفيهية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع لحظات من الاشتباك بين المشاركين، الذين ظهر عدد كبير منهم بلا قمصان، وهم يتبادلون اللكمات والدفع وسط حالة من الفوضى على ضفة النهر.

وبحسب السلطات المحلية، فقد أسفر الشجار عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة شملت تورمات في العينين وإصابات في الرأس، وسط تأكيدات بأن بعض الإصابات كانت بالغة وتطلبت متابعة طبية.

وقال شريف مقاطعة كالهون توماس سامرز إن تناول الكحول كان عاملًا رئيسيًا في اندلاع الشجار، مشيرًا إلى أن بعض المشاركين كانوا تحت السن القانونية ويستهلكون المشروبات الكحولية خلال الفعالية.

وأضاف أن المشهد كان خطيرًا للغاية، موضحًا أن حجم الاشتباكات كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير، مع احتمال وجود إصابات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال فعالية “Sparkleberry Duck Run” السنوية، وهي تجمع ترفيهي يسمح للمشاركين بنصب الخيام وإرساء القوارب على امتداد النهر، ويُعد الموقع وجهة شائعة للتجمعات الصيفية.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد جميع المتورطين في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.