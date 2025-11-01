حوادث مأساوية وتحولات سياسية تضرب عدّة دول

شهد العالم اليوم، 1 نوفمبر 2025، سلسلة من الأحداث المؤلمة والمفصلية التي طالت العديد من الدول، من الحوادث المأساوية مثل تدافع في معبد هندوسي في الهند الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، إلى انهيار عقار في القاهرة تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، كما هزت الأنباء وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية في قطر، ووقوع هجوم مسلح مروع في جزيرة كريت باليونان، على الصعيد السياسي، شهدت الأرجنتين تغييرات حكومية بارزة، فيما فازت السعودية برئاسة “الإنتوساي” بدءًا من 2031، مما يعكس مكانتها العالمية المتزايدة، وفي الجزائر، أسفر تصادم قطار بشاحنة عن مقتل شخص، بينما كانت عمان تسيطر على حريق ضخم في ولاية نزوى.

الديوان الأميري القطري يعلن وفاة زوجة حاكم دولة قطر الأسبق

أعلن الديوان الأميري القطري مساء السبت 1 نوفمبر 2025 عن وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية، حرم الشيخ الراحل علي بن عبد الله آل ثاني، حاكم دولة قطر الأسبق.

وقال الديوان في بيان رسمي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبد الله العطية حرم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق”.

وأوضح البيان أنه سيُصلى على جثمان الفقيدة اليوم بعد صلاة المغرب في جامع ناصر بن عبد الله العطية بمنطقة الخريطيات، على أن يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الخريطيات.

تُعد الشيخة مريم بنت عبد الله العطية واحدة من الشخصيات البارزة في تاريخ دولة قطر، وكان لها دور كبير في مختلف الأنشطة الاجتماعية والخيرية في البلاد.

مصر: انهيار عقار في القاهرة تزامنا مع احتفالات افتتاح المتحف الكبير

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة حادثًا مأساويًا يوم السبت، حيث انهار جزئيًا عقار سكني مكون من أربعة طوابق، وذلك تزامنًا مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأهرامات الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية في انتشال رجل مسن من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات البحث اليائسة للعثور على طفلة تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، يُعتقد أنها محتجزة أسفل الركام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا عاجلًا في حوالي الساعة الثانية ظهرًا بسقوط جزء من المنزل.

وعلى الفور، توجهت فرق الإنقاذ، مدعومة بسيارات الإسعاف والرافعات، إلى الموقع. وعند الوصول، تبين أن ثلاث غرف من الطوابق الأول والثاني والثالث قد انهارت على الدور الأرضي، مما أسفر عن تدمير جدران وأسقف الطوابق القديمة.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنه قد تم انتشال الرجل المسن وهو في حالة صحية مستقرة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد الطفلة المفقودة، وتُستخدم كاميرات التنقيب وأجهزة الكشف عن الحركة لمساعدتهم في تحديد موقعها في محاولة لإنقاذها قبل حلول الظلام.

الهند.. مصرع 10 أشخاص على الأقل في تدافع داخل معبد هندوسي

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، يوم الجمعة، في حادث تدافع داخل معبد في مدينة شريكولام بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند.

وأفادت صحيفة “هندوستان تايمز” بأن التدافع وقع نتيجة الازدحام الشديد داخل المعبد، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فيما تدخلت الشرطة فور وصولها وتمكنت من السيطرة على الوضع. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وعبر رئيس وزراء الولاية، تشاندرابابو نايدو، عن صدمته من الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقال في منشور على منصة إكس: “حادث التدافع في معبد فينكاتيسوارا في كاشيبوجا بمقاطعة شريكولام سبب صدمة كبيرة. وفاة المصلين في هذا الحادث المأساوي مفجعة للغاية. أتقدم بأحر تعازيّ لأسر المتوفين”.

كما أمر نايدو المسؤولين بتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، وطلب من المسؤولين المحليين والممثلين العامين زيارة موقع الحادث والإشراف على إجراءات الإغاثة لضمان التعامل مع الوضع بشكل عاجل وفعّال.

حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان والسيطرة عليه دون إصابات

أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان باندلاع حريق هائل في عدد من الأشجار بمنطقة وادي الأبيض بولاية نزوى.

وأوضحت الهيئة أن فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداخلية تعاملت مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات.

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب في المنطقة أثناء جهود الفرق للسيطرة على الحريق.

ودعت هيئة الدفاع المدني المواطنين إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات”.

إيران.. حادث في مطار تبريز دون إصابات

وقع حادث في مطار تبريز حيث خرجت طائرة تدريبية خفيفة عن السيطرة أثناء الهبوط على المدرج 30L واصطدمت بأحد المباني الجانبية للمطار.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الطيار لم يُصب بأذى وغادر الطائرة بسلام، بينما تعرضت الطائرة لأضرار مادية.

وتدخلت إدارة السلامة والإطفاء بالمطار فورًا للتعامل مع الحادث، ولم تتأثر حركة الطيران، حيث استمرت الرحلات بشكل طبيعي دون توقف.

تايلاند: وفاة أمريكي يزن 200 كغ خلال برنامج لإنقاص وزنه في جزيرة بوكيت

ذكرت صحيفة “بوكيت نيوز” أنه تم العثور على سائح أمريكي، يبلغ وزنه 200 كيلوغرام، ميتًا في غرفته الفندقية بجزيرة بوكيت التايلاندية، بعد أن قدم للمشاركة في برنامج تدريبي للملاكمة التايلاندية بهدف إنقاص وزنه.

وفقًا لتقرير الشرطة، تم العثور على جثة الرجل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا، بعدما قام موظفو الفندق بالاطمئنان عليه إثر عدم تجاوبه مع طرق الباب، وعُثر عليه مستلقيًا على حافة السرير، دون أي علامات على وفاته بشكل عنيف.

وأشار التحقيق الأولي إلى أن الرجل كان قد اشتكى في اليوم السابق من إرهاق حاد ونقص في الطاقة، وطلب من إحدى عاملات الفندق شراء طعام له من متجر قريب، ولم يغادر غرفته بعدها.

وتم العثور على مجموعة من الأدوية داخل الغرفة، لكن لم تُظهر الفحوصات الأولية أي مؤشرات على وجود علامات وفاة عنيفة.

وكان السائح الأمريكي قد وصل إلى الفندق قبل أسبوع تقريبًا للمشاركة في برنامج تدريبي لإنقاص الوزن، يجمع بين تدريبات الملاكمة واللياقة البدنية.

وأوضح التقييم الطبي الأولي أن الوفاة حدثت قبل عدة ساعات من اكتشاف الجثة، وربما تكون ناجمة عن مضاعفات مرض مزمن، مع تأكيد الشرطة أنها ستجري تشريحًا شاملًا لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل حالة مشابهة لأمرأة تعرضت لإعاقة جسدية خطيرة بسبب تناولها 200 حبة تنحيف يوميًا، ما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالبرامج غير المنظمة لإنقاص الوزن.

ترامب يطالب بتحقيق في مقتل المسيحيين بولاية نيجيريا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين في الولايات المتحدة إلى التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المسيحيون في نيجيريا، وتقديم تقرير له حول هذه الهجمات.

وجاءت الدعوة عقب رسالة وجهها نشطاء حقوق الإنسان وزعماء دينيون في 15 أكتوبر 2025، طالبوا فيها إدارة ترامب بتصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب اضطهاد المسيحيين، مشيرين إلى “نمو هائل في الهجمات العنيفة على المسيحيين في الأرياف بمنطقة الحزام الأوسط”، وعدم تحرك الحكومة في أبوجا لحمايتهم.

كما أشار النداء إلى أن السلطات النيجيرية تفرض قوانين تجديف عقوبتها الإعدام أو السجن القاسي، وتغض الطرف عن العنف الجماعي ضد المسيحيين. وذكر أصحاب النداء أن أكثر من 7,000 مسيحي قُتلوا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

وطالب الموقعون، من بينهم نينا شيا، فرانك وولف، جيم دالي، وتوني بيركنز، الولايات المتحدة باستخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لحماية المسيحيين في نيجيريا وضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

الجزائر: حادث مميت بين قطار وشاحنة في برج بوعريريج

أسفر حادث اصطدام وقع فجر يوم السبت بين قطار وشاحنة ذات مقطورة في حي المحطة ببلدية العناصر في دائرة برج الغدير بولاية برج بوعريريج الجزائرية عن مقتل شخص يبلغ من العمر 48 عامًا.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان، بأنها تدخلت فور وقوع الحادث، وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي.

لم تُذكر تفاصيل إضافية حول أسباب الحادث أو الأضرار الأخرى الناجمة عنه، لكن الحادث يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بتقاطع وسائل النقل المختلفة في المناطق الحضرية.

لوكاشينكو يعلن عزمه زيارة الجزائر قريبًا ويشيد بالتعاون الثنائي

أفادت وكالة “بيلتا” البيلاروسية أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن عزمه زيارة الجزائر قريبًا، تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي تهنئته بالعيد الوطني الجزائري، اعتبر لوكاشينكو أن عيد الثورة يمثل نقطة تحول في تاريخ الجزائر، إذ شهد بداية مسيرة الأمة نحو الاستقلال وحقها في تقرير مصيرها.

وأضاف الرئيس البيلاروسي: “أنا على ثقة بأن حوارنا الثنائي سيعطي زخمًا إضافيًا لمزيد من التعاون”، مؤكدًا أن البلدين يسعيان لتعزيز شراكتهما على أساس الاحترام والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأشار لوكاشينكو إلى أن عصر الهيمنة الأحادية قد ولى، وأن العالم أصبح أكثر تعددية وعدلاً، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الدول التي تلتزم بشراكات حقيقية، وداعماً لمبادئ السيادة ورفض ضغوط العقوبات على المنصات الدولية.

السعودية تفوز برئاسة “الإنتوساي” بدءاً من 2031

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، المعروفة باسم “الإنتوساي”، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للمنظمة التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وستتولى السعودية رئاسة المنظمة بدءًا من عام 2031 ولمدة ثلاث سنوات، ما يعكس دورها المؤثر والريادي في مجالات الرقابة المالية والشفافية.

وتُعد المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية “الإنتوساي” واحدة من أعرق المنظمات الدولية في مجال الرقابة المالية العامة، إذ تأسست قبل أكثر من 70 عامًا، وهي تضم في عضويتها أكثر من 195 دولة حول العالم، والهدف الأساسي للمنظمة هو تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام، بما يعود بالنفع على تحسين حياة المواطنين في جميع الدول الأعضاء.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي، حسام العنقري، أن فوز المملكة بهذا المنصب الدولي يعكس مكانتها المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، كما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها السعودية في مجال المراجعة المالية، ويمنحها فرصة كبيرة للقيام بدور حيوي في هذا المجال على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تستضيف المملكة السعودية في عام 2031 أكثر من 195 وفدًا من مختلف دول العالم في إطار رئاستها للمنظمة، مما يعزز دور المملكة كمحور رئيسي في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية الدولية.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس ويعين مانويل أدورني خلفًا له

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس من منصبه.

وجاء في البيان: “الرئيس خافيير ميلي قبل استقالة غييرمو فرانكوس من منصب رئيس مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن ميلي شكر فرانكوس على “عمله ودوره الأساسي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية”.

وأضاف البيان أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة مانويل أدورني سيتولى مهام رئيس مجلس الوزراء ابتداءً من يوم الاثنين، موضحًا أن هذا التغيير يأتي “استجابةً للحاجة إلى تجديد الحوار السياسي في البلاد”.

وقال فرانكوس، البالغ من العمر 75 عامًا، في بيان إنه يترك منصبه حتى يتمكن الرئيس من “مواجهة المرحلة الجديدة من الحكم بعد الانتخابات الوطنية دون قيود”.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أسابيع من التكهنات حول تعديل وزاري مرتقب، خاصة بعد استقالة وزير الداخلية غييرمو كاتالان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تمهّد الخطوة لتغييرات أوسع في الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية النصفية التي جرت في 26 أكتوبر.

يُذكر أن فرانكوس تولى رئاسة الحكومة في مايو 2024 خلفًا لنيكولاس بوسيه، بعد أن قررت الرئاسة توسيع صلاحيات المنصب، وكان قبل ذلك يشغل منصب وزير الداخلية.

مقتل شخصين وإصابة 14 في هجوم مسلح على قرية بجزيرة كريت

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون، بينهم عدة أطفال، في هجوم مسلح استهدف قرية فوريزيا في جزيرة كريت اليونانية يوم السبت، حيث أطلق المهاجمون آلاف الطلقات على المنازل والسيارات والسكان في حادث أسفر عن إصابات خطيرة وتدمير ممتلكات.

حتى الآن، لم تتوفر معلومات رسمية حول دوافع الهجوم، لكن وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بتصاعد نزاع دموي بين عائلتين في المنطقة، وهو نزاع طويل الأمد يعود إلى منتصف القرن الماضي، كما يُحتمل أن يكون الهجوم ردًا على تفجير وقع في الليلة السابقة في موقع بناء بالقرية، والذي أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات.

ونُقل المصابون إلى المستشفى بواسطة سيارات وجرارات بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة، كما قامت وحدات خاصة من الشرطة بتفتيش المنازل في القرية بحثًا عن أي مشتبه بهم.

أردنية تقتل زوجها بطريقة وحشية وتحاول الإفلات من جريمتها

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق سيدة أردنية بعد إدانتها بجناية القتل العمد إثر وفاة زوجها، الذي تعرض للضرب ثم أُحرِق جسده في جريمة وحشية.

وتفاصيل القضية تشير إلى أن الزوج كان يُسيء معاملتها جسديًا ولفظيًا بشكل مستمر، في يوم الحادثة، نشب خلاف بينهما بسبب تأخر الزوجة في تجهيز الطعام، ما دفعه للعودة في حالة سكر وضربها.

وبعد مشادة أخرى، قررت الزوجة الانتقام، وعادت إلى المنزل مع ابنها وأحد أقاربها، حيث ضربت زوجها على رأسه وأقدمت على خنقه ثم سكب عليه الكاز وأضرمت النار في جسده، بعد ذلك، غادرت المنزل دون أن تُخبر أحدًا بما حدث.

وتم العثور على الزوج مصابًا بحروق شديدة وتوفي لاحقًا متأثرًا بجروحه.