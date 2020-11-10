حوار تونس يستكمل في يومه الثاني مناقشات مسودة خارطة الطريق

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنشيد الوطني الليبي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدع في ليبيا، بأن أعضاء الملتقى الـ75 مشارك ومشاركة، باشروا أعمالهم مستشعرين الروح الوطنية والهدف المشترك، وذلك بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، التي لم تنس أيضاً أن تترحم على الفقيدين محمود جبريل والشيخ الطيب الشريف العبيدي اللذين كانا ضمن المدعويين للمشاركة في الجولة الأولى من المسار السياسي في جنيف مطلع العام الجاري.

وتركز أعمال اليوم على استكمال المناقشات التي بدأت في اليوم الأول لمسودة خارطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يُجمِع ويتوافق عليها الأعضاء.

ونشرت البعثة الأممية في وقت لاحق، عبر حسابها على تويتر، المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبرعاية الأمم المتحدة، انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، أمس الاثنين بحفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأنه بعد شهور من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي، وخاصة الشباب والنساء والبلديات، انطلقت أشغال الملتقى بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا، ويمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.

كما شارك في الحفل عبر الاتصال المرئي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.

ويُناقش الملتقى مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.