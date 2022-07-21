حوار خاص مع استشارية بالمركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد

المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد يعمل وفقا لأحدث الطرق التشخيصية لعلاج أطفال التوحد والعمل من خلال على تأهيل وتعليم وتدريب هذه الشريحة لإدماجهم مع شرائج المجتمع بعد إتمام كافة الجلسات التدريبية والتعليمية للمساهمة في بناء الوطن.

عدة برامج ومهام يقوم بها المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد أبوسليم، من جانب استقبال الأطفال وتشخيصهم وآلية دمجهم في المجتمع.. شبكة عين ليبيا تجري حوار خاص مع عضو اللجنة الاستشارية بالمركز أ. حميدة أبو غرارة للتعريف بالمركز، إلى نص المقابلة:

ما دور المركز تجاه أطفال التوحد؟ وكيف يتم استقبال هذه الشريحة؟

المركز يعتبر كمؤسسة إنسانية لتقديم خدمة لشريحة ذوي الإعاقة ومختصة بأطفال التوحد.

الاستقبال (البرتوكول الخاص) بطفل التوحد يبدأ بمجرد دخوله إلى قسم الخدمة الاجتماعية والإرشاد الأسري بعد إتمام كافة المستندات المطلوبة وبعدها يتم الجلوس مع ولي الأمر لتقديم تاريخ الطفل بالكامل من قبل الولادة وللولادة إلى حين اكتشاف الاضطراب الذي لوحظ من قبل الأهالي وبعدها يدخل الى قسم المستشفيات والعيادات المختصة، حتى يتم تحديد نوع الاضطراب هل فعلا توحد أو نوع آخر من الإعاقة.

ما بعد تحديد نوع الاضطراب لدى الطفل، ماهي الخطوة القادمة؟

إذا تم تأكيده بالتوحد يتم تحويله إلى القسم العلاجية الطبية، حيث ينخرط بها الطفل لمدة 10 أيام بقسم الملاحظة حتى يتم إثبات السلوكيات أو يتم رصدها من ناحية نوع الاضطرابات والسلوكيات التي يقوم بها حتى يتم تحويله لأقسام التشخيص لتحديد مستوى التوحد بسيط، متوسط ، أو شديد.

بناءاً على ذلك يتم وضع الخطة العلاجية من قبل المختصين التي تراجعها الأقسام للاستعداد للحالة مسبقا.

ذكرتي مراجعة الأقسام، ما دورها بالتحديد وهل هناك أكثر من قسم؟

الأقسام العلاجية يوجد بها برامج للطفل مند البداية من المهارات الحياتية البسيطة وهي 250 نشاط، وكل قسم يوجد به مناشط خاصه وهناك قسم العلاج الطبيعي والبصري والحسي والتكامل الوظيفي.

وقسم العلاج الطبيعي يعتمد على كيفية الحركة للعضلات وتقويتها والوظيفي لكيفية توظيف هذه العضلات لتقوم بنشاطها بشكل طبيعي وكل الأقسام تعتبر متسلسلة أثناء مرحلة العلاج.

هناك مناشط قمنا بإدخالها مثل الرياضة البدنية ومثل ركن المجدّ كمحاولة لقراءة القرآن الكريم مع المشايخ المتواجدون بالمركز لتقوية واكتساب اللغة، وهناك المرسم والمزرعة والطبخ والتدبير المنزلي لأن هناك أعمار تفاوتت 12 سنة لدينا حيث أحيانا تفاوتوا المرحلة العلاجية وغير قادرين على التعلم فيمكن تعليمهم حرفة أو نشاط معين لحل مشاكلهم واشغالهم اليومية مستقبلا في الشارع أو مع اقرانهم.

هل دور المركز التعليمي لطفل التوحد متوقف داخل المركز فقط؟

هناك قسم “المنتاسوري” وهو يحتوي على 7 أركان أكاديمية ما قبل المدرسة حيث يوجد به ركن المهارات الحياتية وركن الحسي واللغة والعلوم والرياضيات والجغرافيا، وذلك لإعداده قبل دخول المدرسة ولتكوين قاعده لدية وفقا لمنهج الدراسي المدرسي ولكن تعطى بطرق معينه من خلال التعليم الفردي داخل الغرفة، وبعدها يتم اقرانه من أعماره حتى يتم التعلم من بعضها وهذا ما يحدث أحياناً.

كل البرامج المتواجدة بالمركز نحاول من خلالها الوصول للحل مع ولي الامر بحيث ما يكون عليه الطفل ما بعد المركز.

هل يكون مندمج اكاديميا في المدارس.. حيث قمنا بتوقيع اتفاقيه قبل عيد الأضحى المبارك مع وزير التعليم بهذا الخصوص وعندنا الدمج المجتمعي، أي يتم الدمج في السوق وعدة مجالات أخرى حتى يستطيع الطفل إيجاد مكانه المريح والتي تمكنه أحيانا من إيجاد دخل مادي من خلال عمله.

لضمان مستقبله بدون أي عائل بالاعتماد على نفسه وتساعده لممارسة حياته طبيعيا ويكون مساهم في بناء المجتمع.

تحدثنا عن الأقسام، ولكن طفل التوحد يحتاج لعنايه خاصة هل توجد هكذا تجهيزات؟

هناك أيضا عيادات مختصة ومعامل للتحاليل والصيدلية ودكاترة ذات اختصاص أنف وأذن وحنجرة ومجهز أغدية وطب نفسي وطب أطفال وغيرها من التخصصات حيث تعتبر مدينة متكاملة داخل المركز بالإضافة هناك قسم الايواء، ومطعم خاص ومغسله وحلاق للأطفال مجهز لهذه الشريحة و مقاعد لعلاج الاسنان أيضا مجهز بشكل خاص.

كل الأشياء داخل المركز تعتبر مجهز لطفل التوحد بشكل خاص حتى لا تزيد من اضطرابه بل تكون ذات منفس له وتدعوه للارتياح.

وكذلك الحدائق والألعاب المتواجدة بالمركز متسمه بأدوات الحماية للطفل الى جانب وجود مختص مرافق له حيث نستبعد أن تكون هناك أضرار للطفل.

معلومات الحالة كيف تجهز وتحتفظ؟

هناك منظومة خاصه للطفل بالمركز تحمل كافة المعلومات للطفل منذ دخوله إلى جانب نسخ ورقية مستندات ترافق الحالة منذ دخولها وحتى مغادرتها وبالإمكان الرجوع لها بأي وقت فهي في حفظ المركز.